Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

ĐOÀN NGỌC NHUẬN (Ghi)

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Từ góc nhìn của lãnh đạo tỉnh, chuyên gia, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp, nhiều kỳ vọng được đặt ra cho một giai đoạn phát triển mới của du lịch Gia Lai.

Phát triển du lịch văn hóa là hướng đi giàu tiềm năng của du lịch Gia Lai. - Trong ảnh: Du khách tham quan tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc). Ảnh: Đoan Ngọc
* PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH NGUYỄN THỊ THANH LỊCH:

Cơ hội định vị thương hiệu Gia Lai trên bản đồ du lịch quốc gia

z7658396473812-ad6547e936b19ed5a976f5c7021d0911.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch. Ảnh: Quang Tấn

Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 có ý nghĩa quan trọng không chỉ với ngành du lịch mà còn với phát triển KT-XH của tỉnh. Đây là cơ hội để tỉnh quảng bá mạnh mẽ hình ảnh, con người và bản sắc văn hóa đặc trưng của địa phương đến với bạn bè trong nước và quốc tế; qua đó góp phần nâng cao vị thế, thương hiệu du lịch Gia Lai trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Sự kiện cũng tạo động lực thúc đẩy du lịch phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, kéo theo các lĩnh vực dịch vụ, thương mại, vận tải phát triển, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời, đây là cơ hội để huy động nguồn lực đầu tư, hoàn thiện hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất du lịch và thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Tỉnh kỳ vọng từ sự kiện này sẽ tạo ra những cú hích rõ nét: Gia tăng lượng khách và doanh thu, hình thành sản phẩm đặc trưng có sức cạnh tranh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thay đổi nhận thức xã hội về vai trò của du lịch. Qua đó, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển bền vững của tỉnh trong thời gian tới.

* TS VŨ ĐÌNH CHIẾN, TRƯỞNG KHOA DU LỊCH, TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ QUY NHƠN:

Đào tạo nhân lực - chìa khóa để du lịch Gia Lai bứt phá

Tiến sĩ Vũ Đình Chiến. Ảnh: NVCC
Khi hướng đến định vị thương hiệu gắn với không gian liên kết “đại ngàn - biển xanh”, đội ngũ liên quan phải đủ năng lực để kết nối và truyền tải câu chuyện điểm đến một cách hấp dẫn, chuyên nghiệp.

Trước hết, cần chú trọng đào tạo nhân lực đa năng, có hiểu biết liên vùng, đủ khả năng tư vấn hành trình xuyên suốt, tạo trải nghiệm liền mạch cho du khách. Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc trang bị kỹ năng công nghệ, marketing số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng trở thành yêu cầu tất yếu đối với đội ngũ làm du lịch.

Cùng với đó, chất lượng dịch vụ cần được chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp liên văn hóa phải được nâng cao đối với lực lượng tham gia phục vụ du khách, đảm bảo tính chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ được sự thân thiện, hiếu khách.

Đặc biệt, đào tạo nhân lực phải gắn với yếu tố bền vững và bản sắc. Việc phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, nhất là trong cộng đồng dân tộc thiểu số và cư dân vùng biển, sẽ tạo nên những sản phẩm du lịch mang đậm dấu ấn địa phương.

* NHÀ NGHIÊN CỨU NGUYỄN THANH QUANG:

Khai thác chiều sâu văn hóa, tạo bản sắc riêng cho du lịch

Nhà nghiên cứu Nguyễn Thanh Quang. Ảnh: Đoan Ngọc
Gia Lai có lợi thế lớn về “kho tàng” trầm tích lịch sử, văn hóa phong phú, từ di sản vật thể đến phi vật thể, tạo nền tảng quan trọng để phát triển du lịch văn hóa. Tuy nhiên, vấn đề là ở cách khai thác.

Có thể nói, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Gia Lai làm rất tốt, nhưng nhiều giá trị di sản vẫn chưa được “đánh thức” đầy đủ; công tác đầu tư, tôn tạo và quảng bá chưa thực sự bài bản, còn thiếu chiều sâu, thiếu tính hệ thống. Việc kết nối các lớp trầm tích văn hóa thành những câu chuyện hấp dẫn phục vụ du lịch vẫn còn hạn chế...

Hy vọng rằng, tỉnh sẽ quan tâm hơn để đầu tư làm sao “kho tàng” di sản văn hóa Gia Lai sẽ được khai thác và phục vụ tốt hơn cho phát triển du lịch văn hóa bền vững. Điều quan trọng là chúng ta phải đẩy mạnh công tác quảng bá, kể câu chuyện hấp dẫn hơn về vùng đất giàu bản sắc, nơi con người và thiên nhiên hòa quyện trong những giá trị bền vững.

Có như vậy, mới tạo sự khác biệt và sức hút đông đảo du khách trải nghiệm du lịch văn hóa của Gia Lai.

Chuỗi hoạt động chính của Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 tổ chức tại phường Quy Nhơn là cơ hội để địa phương đón dòng khách lớn. Ảnh: Dũng Nhân
Chuỗi hoạt động chính của Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 tổ chức tại phường Quy Nhơn là cơ hội để địa phương đón dòng khách lớn. Ảnh: Dũng Nhân

* ÔNG NGUYỄN ĐỨC TOÀN, CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG QUY NHƠN:

Tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian du lịch

Ông Nguyễn Đức Toàn. Ảnh: NVCC
Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 là cơ hội để phường Quy Nhơn đón dòng khách lớn, đồng thời quảng bá hình ảnh đô thị biển năng động, thân thiện. Sự kiện góp phần thúc đẩy các lĩnh vực dịch vụ, thương mại phát triển theo hướng chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ du khách và xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn.

Đáng chú ý, liên kết tour Quy Nhơn - Pleiku đang mở ra hướng đi hiệu quả, phù hợp xu thế du lịch liên vùng. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan và DN để đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường kết nối tour tuyến, đẩy mạnh giao lưu văn hóa giữa duyên hải và Tây Nguyên. Cùng với đó là chú trọng thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá, hướng đến phát triển du lịch bền vững.

* ANH HUỲNH VŨ TRÍ, CHỦ HOMESTAY SÔNG SUỐI (PHƯỜNG QUY NHƠN):

Cần thêm sản phẩm để giữ chân du khách

Anh Huỳnh Vũ Trí. Ảnh: Đoan Ngọc
Cơ sở lưu trú của tôi chủ yếu đón khách quốc tế, đặc biệt từ châu Âu và châu Mỹ - nhóm khách có xu hướng lưu trú dài ngày, chi tiêu cao và rất quan tâm đến trải nghiệm văn hóa bản địa.

logo-du-lich-gia-lai-2026.jpg

Không chỉ cung cấp chỗ ở, homestay còn kết nối du khách với các hoạt động trải nghiệm như tham quan di tích, danh thắng, làng nghề, làng chài, thưởng thức ẩm thực địa phương. Những trải nghiệm giản dị, chân thực lại chính là điều tạo ấn tượng mạnh với du khách nước ngoài.

Bên cạnh những lợi thế, hạn chế của Quy Nhơn hiện nay là thiếu sản phẩm dịch vụ để du khách chi tiêu, đặc biệt vào ban đêm. Tôi kỳ vọng trong thời gian tới, cùng với việc tỉnh đăng cai Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 và tăng cường liên kết vùng, các địa phương ven biển sẽ được đầu tư thêm sản phẩm du lịch ban đêm, các chương trình biểu diễn văn hóa quy mô. Đây sẽ là yếu tố quan trọng để kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

