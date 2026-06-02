Đánh thức tiềm năng du lịch xã vùng biên Ia Dom

(GLO)- Xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) sở hữu khu rừng gỗ tếch rộng lớn, xanh thẳm cộng với những dòng suối nguyên sơ và Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh kết nối với Vương quốc Campuchia.

Những lợi thế hiếm có này được xã kỳ vọng sẽ góp phần hình thành các sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm và văn hóa cộng đồng mang dấu ấn riêng.

Những lợi thế hiếm có

Trên vùng biên giới phía Tây tỉnh, suối Ia Krêl và suối Mook Trê từ những hướng khác nhau chảy xuyên qua núi rừng rồi cùng tìm về một điểm hẹn ở xã Ia Dom. Sau cuộc gặp gỡ, chúng hòa thành suối Đôi để từ đây xuôi về dòng Pô Cô, tiếp tục hành trình sang đất Campuchia.

Vẻ đẹp nguyên sơ của suối Ia Krêl là tiềm năng để xã Ia Dom phát triển du lịch sinh thái. Ảnh: Hoàng Ngọc

Đó không chỉ là những dòng suối, con sông có tên trên bản đồ địa lý, mà dáng hình của chúng như thu lại vẻ đẹp tự nhiên của đất mẹ Việt Nam trước khi vượt qua đường biên giới, mang phù sa và nguồn sống về phía hạ lưu.

Trước khi hợp lại thành suối Đôi, dòng Ia Krêl uốn lượn giữa núi rừng biên giới Ia Dom. Lòng suối trải rộng với những bãi đá mang dấu tích gỗ hóa thạch độc đáo.

Với hệ sinh thái đa dạng, xã biên giới Ia Dom có nhiều tiềm năng phát triển loại hình du lịch sinh thái. Ảnh: Hoàng Ngọc

Trong khi đó, suối Đôi lại sở hữu những phiến đá lớn, bằng phẳng trên lòng suối rộng, tạo thành những ghềnh thác nhỏ trên dòng chảy dài dưới tán rừng cổ thụ xanh mát. Nơi đây như được tạo ra dành riêng cho những chuyến dã ngoại, cắm trại.

Đường đến những dòng suối này không quá khó khăn. Du khách có thể kết hợp ô tô, xe máy rồi trekking một đoạn ngắn dưới những tán cao su để chạm đến vẻ đẹp nguyên sơ của vùng biên.

Nếu suối Đôi níu chân người bằng những ghềnh đá và dòng nước trong vắt quanh năm thì cách dòng suối chừng 5 km là khu rừng gỗ tếch rộng 32 ha trồng từ năm 1997, được xem là “kho báu xanh” tạo nên bởi bàn tay con người.

Sau gần ba thập niên bén rễ nơi vùng biên, những cây gỗ tếch đã vươn cao, tạo thành hàng thẳng tắp. Tán lá giao nhau trên cao, dệt nên mái vòm xanh mướt, để mỗi bước chân dưới rừng đều ngỡ như đang lạc vào một “thánh đường của thiên nhiên”.

Tạo điểm đến mới ở vùng cực Tây Gia Lai

Để đánh thức vẻ đẹp của những dòng suối nguyên sơ và cánh rừng tếch nơi biên cương, UBND xã Ia Dom vừa phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh cùng các DN lữ hành tổ chức khảo sát thực tế, đánh giá tiềm năng phát triển du lịch sinh thái của địa phương.

Vẻ đẹp của những dòng suối nơi biên cương. Video: Hoàng Ngọc

Ông Nguyễn Tấn Thành - nguyên Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ du lịch Tân Thành (phường Diên Hồng) nhìn nhận: Ia Dom sở hữu lợi thế đặc biệt khi nằm trên trục QL 19 kết nối trực tiếp với Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và Vương quốc Campuchia, tạo nên lợi thế cạnh tranh riêng cho địa phương trong phát triển du lịch.

Theo ông Thành, Ia Dom có thể hình thành các sản phẩm du lịch trải nghiệm theo chuỗi khép kín, kết hợp tham quan cửa khẩu, khám phá suối Đôi, cắm trại dưới tán rừng gỗ tếch và trải nghiệm văn hóa cộng đồng tại làng Bi - nơi vẫn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống của người Jrai.

Suối Đôi được tạo nên bởi 2 dòng suối, mang vẻ đẹp kỳ vĩ với những phiến đá bằng phẳng và vô số thác ghềnh trên dòng chảy. Ảnh; Hoàng Ngọc

Đây cũng là địa bàn hiếm hoi có thể kết hợp du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch biên giới trong cùng một hành trình. Tuy nhiên, quá trình phát triển du lịch cần tránh bê tông hóa cảnh quan, phải giữ gìn hệ sinh thái rừng và nguồn nước tự nhiên để bảo tồn những giá trị nguyên sơ của vùng đất biên giới.

Cùng tham gia khảo sát, chị Nguyễn Thị Thùy Trang - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ du lịch và Sự kiện Đại Ngàn (phường Pleiku) cho rằng, giữa rất nhiều sông suối của Gia Lai, Ia Dom cần tạo ra dấu ấn riêng để du khách nhớ đến suối Ia Krêl, suối Đôi.

Theo chị Trang, địa phương có thể xây dựng các điểm nhấn cảnh quan phù hợp với tự nhiên và khai thác hình ảnh những thân gỗ hóa thạch như một dấu ấn nhận diện riêng. Việc nghiên cứu giá trị địa chất và câu chuyện hình thành các dấu tích này cũng sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Ông Trần Ngọc Phận - Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom - cho biết: Sau chuyến khảo sát, xã sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp từ chuyên gia và DN lữ hành, đồng thời tham khảo kinh nghiệm phát triển du lịch của nhiều địa phương để từng bước đưa các điểm đến vào quy hoạch.

Từ đó, xã sẽ chủ động huy động nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách địa phương và các nguồn lực hợp pháp khác để đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển du lịch.

Theo ông Phận, định hướng của Ia Dom là phát triển du lịch gắn với bảo tồn môi trường tự nhiên, giữ gìn cảnh quan rừng và suối, đồng thời tạo điều kiện để người dân tham gia làm du lịch.

Cùng với đó là bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào vùng biên như không gian cồng chiêng, lễ cầu mưa, lễ cúng giọt nước và từng bước khôi phục những nét văn hóa đặc sắc để tạo bản sắc riêng cho điểm đến.