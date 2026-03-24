Đấu giá thành công 43 lô tại Phố ẩm thực - Chợ đêm Diên Hồng

(GLO)- Ban Quản lý Trung tâm Thương mại phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) cho biết: Thời gian qua, đơn vị tổ chức đấu giá thành công 43 lô tại Phố ẩm thực - Chợ đêm Diên Hồng.

Qua tổ chức đấu giá đã có 43 lô trúng đấu giá cho thuê, gồm 24 gian hàng phía bên trái từ vị trí cổng ở đường Trần Phú và 19 ki ốt dạng container.

Các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá đã hoàn thành việc đóng tiền thuê mặt bằng đợt 1 và đang khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất để đưa vào hoạt động kinh doanh trong tháng 3-2026.

Một số hộ đã bắt đầu kinh doanh tại Phố ẩm thực - Chợ đêm Diên Hồng. Ảnh: Bá Bính

Đối với 30 gian hàng phía bên phải từ cổng đường Trần Phú, Ban Quản lý đã tổ chức bốc thăm bố trí cho 18 hộ theo danh sách của UBND phường.

Các hộ đã ký hợp đồng và đóng tiền thuê mặt bằng đợt 1. Đặc biệt, một số hộ đã đóng đủ 100% tiền thuê. Hiện có hơn 10 hộ đã bắt đầu kinh doanh, số còn lại tiếp tục hoàn thiện trang thiết bị để sớm đi vào hoạt động.

Đấu giá thành công 43 lô tại Phố ẩm thực - Chợ đêm Diên Hồng. Ảnh: P.D

Đối với 12 lô còn lại chưa bố trí, Ban Quản lý tiếp tục vận động các hộ từng buôn bán trên các tuyến đường Nguyễn Thiện Thuật, Hoàng Văn Thụ trước đây chuyển vào kinh doanh tại khu vực này.

Địa phương cũng đang đẩy nhanh việc hoàn thiện công tác quản lý, vệ sinh môi trường, lắp đặt hệ thống đèn trang trí và nâng cấp hạ tầng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lễ khai trương Phố ẩm thực - Chợ đêm Diên Hồng vào tháng 4-2026.

Chương trình thu hút đông đảo các em nhỏ tham gia tại Phố đêm Chợ Nhỏ. Ảnh: Ngọc Duy

Sôi động đêm trình diễn patin nghệ thuật tại Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Tối 14-3, tại khu vực Phố đêm Chợ Nhỏ, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Câu lạc bộ Patin Phố núi (phường Diên Hồng) tổ chức sân chơi trình diễn patin nghệ thuật với chủ đề “Lướt tới đỉnh cao, lan tỏa phong trào”.

Lặng lẽ tìm về ký ức nghề xưa

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Cuối năm 2025, cuốn sách Nghề dệt truyền thống tỉnh Bình Định (từ thế kỷ XIX đến nay) của ThS. Hoàng Bình ra mắt bạn đọc như một công trình biên khảo công phu về một nghề thủ công từng gắn bó mật thiết với đời sống người dân đất Võ.

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

“Chim sẻ núi Vũng Chua”

Marathon

(GLO)- Với thân hình nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, bền bỉ, chị Lộc Thị Phương Anh (phường Quy Nhơn Nam) được bạn bè trong giới chạy bộ trìu mến gọi bằng cái tên “Chim sẻ núi Vũng Chua”. Bén duyên và thử sức chạy địa hình chỉ khoảng 2 năm, chị đã ghi dấu ấn ở nhiều giải lớn nhỏ trên cả nước.

Bừng sáng sắc cam vàng Sơn Lang

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Khi gió xuân tràn về từ rừng già Kon Chư Răng, những vườn cam ở xã Sơn Lang (tỉnh Gia Lai) bừng lên sắc vàng ấm áp của mùa cam Tết. Chủ vườn tất bật từ sáng sớm thu hái, đóng gói quả gửi đi. Thương lái cũng rộn ràng vào tận vườn thu mua, nâng niu chọn lựa trái lành đưa về phố thị.

Khi nghệ nhân là… YouTuber

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Tại buổi phục dựng lễ cúng lúa mùa của dân tộc Jrai ở xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) diễn ra tháng 10-2025, chúng tôi tình cờ gặp 2 nghệ nhân tên tuổi là Puih Blưn (làng Pleiku Roh, phường Diên Hồng) và Puih Dup (làng Blang 3, xã Ia Hrung).

Những “đại thụ” của buôn làng

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, già làng được coi là chỗ dựa tinh thần của người dân. Họ trở thành chất keo gắn kết cộng đồng, góp sức xây dựng buôn làng yên vui, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình giữa nhịp sống hiện đại.

Từ ao sen quê nhà…

Khởi nghiệp

(GLO)- Năm 2025, Dự án sản xuất nông nghiệp xanh từ việc chế biến các sản phẩm từ cây sen kết hợp du lịch sinh thái tại địa phương của anh Nguyễn Văn Xong (SN 1992, phường Hoài Nhơn) đạt giải khuyến khích tại Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn do Trung ương Đoàn tổ chức.

Võ đường làm du lịch

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Không gian luyện tập võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được mở rộng theo hướng gắn với hoạt động du lịch. Nhiều võ đường mở cửa đón du khách, đưa di sản võ học trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm đặc biệt.

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Dọc theo dòng sông Côn huyền thoại, tuyến giao thương quan trọng từng nối vùng cao nguyên với cửa biển Thị Nại, nếu không để ý kỹ, người ta rất dễ đi ngang qua những gò đất tưởng như bình thường. Nhưng dưới lớp đất trầm mặc ấy là dấu tích của một thời Champa rực rỡ.

Trang bị kỹ năng sống để học sinh tự tin trưởng thành

Kỹ năng sống

(GLO)- Thông qua các diễn đàn và chuyên đề kỹ năng sống tổ chức tại trường học, nhiều học sinh ở Gia Lai được trang bị cách ứng xử phù hợp, biết lắng nghe, chia sẻ và tự bảo vệ bản thân. Những kỹ năng thiết thực này giúp các em thêm tự tin, vững vàng hơn trong học tập và cuộc sống hằng ngày.