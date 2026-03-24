(GLO)- Ban Quản lý Trung tâm Thương mại phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) cho biết: Thời gian qua, đơn vị tổ chức đấu giá thành công 43 lô tại Phố ẩm thực - Chợ đêm Diên Hồng.

Qua tổ chức đấu giá đã có 43 lô trúng đấu giá cho thuê, gồm 24 gian hàng phía bên trái từ vị trí cổng ở đường Trần Phú và 19 ki ốt dạng container.

Các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá đã hoàn thành việc đóng tiền thuê mặt bằng đợt 1 và đang khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất để đưa vào hoạt động kinh doanh trong tháng 3-2026.

Một số hộ đã bắt đầu kinh doanh tại Phố ẩm thực - Chợ đêm Diên Hồng. Ảnh: Bá Bính

Đối với 30 gian hàng phía bên phải từ cổng đường Trần Phú, Ban Quản lý đã tổ chức bốc thăm bố trí cho 18 hộ theo danh sách của UBND phường.

Các hộ đã ký hợp đồng và đóng tiền thuê mặt bằng đợt 1. Đặc biệt, một số hộ đã đóng đủ 100% tiền thuê. Hiện có hơn 10 hộ đã bắt đầu kinh doanh, số còn lại tiếp tục hoàn thiện trang thiết bị để sớm đi vào hoạt động.

Đấu giá thành công 43 lô tại Phố ẩm thực - Chợ đêm Diên Hồng. Ảnh: P.D

Đối với 12 lô còn lại chưa bố trí, Ban Quản lý tiếp tục vận động các hộ từng buôn bán trên các tuyến đường Nguyễn Thiện Thuật, Hoàng Văn Thụ trước đây chuyển vào kinh doanh tại khu vực này.

Địa phương cũng đang đẩy nhanh việc hoàn thiện công tác quản lý, vệ sinh môi trường, lắp đặt hệ thống đèn trang trí và nâng cấp hạ tầng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lễ khai trương Phố ẩm thực - Chợ đêm Diên Hồng vào tháng 4-2026.