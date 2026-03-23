Trao giải cuộc thi vẽ tranh phòng, chống bạo lực học đường

(GLO)- Ngày 23-3, Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng (xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” và trao giải cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Sáng kiến đảm bảo trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường” năm 2026.

Cuộc thi vẽ tranh “Sáng kiến đảm bảo trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường” năm 2026 với 2 nội dung: phòng ngừa bạo lực học đường và phòng ngừa bạo lực, dụ dỗ, bắt cóc trẻ em trên không gian mạng.

Học sinh hào hứng tham gia Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe”. Ảnh: ĐVCC

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 26 giải gồm: 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, 6 giải khuyến khích và 10 giải tiềm năng.

Ban tổ chức trao giải cuộc thi vẽ tranh “Sáng kiến đảm bảo trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường” năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Trong khuôn khổ chương trình, nhà trường tổ chức sinh hoạt chủ đề “Vinh quang Quốc hội Việt Nam-Ngày hội bầu cử của toàn dân”, góp phần tuyên truyền ý nghĩa cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; qua đó giáo dục học sinh ý thức công dân và tinh thần trách nhiệm với đất nước.

Dịp này, Công ty TNHH Sữa Nestlé Việt Nam đã trao tặng sữa cho 787 học sinh.

188 học sinh Gia Lai tham gia Kỳ thi Toán quốc tế Kangaroo – IKMC năm 2026

188 học sinh Gia Lai tham gia kỳ thi Toán quốc tế Kangaroo - IKMC 2026

(GLO)- Ngày 22-3, kỳ thi Toán quốc tế Kangaroo - IKMC năm 2026 đã khai mạc trên toàn quốc với sự tham gia của hơn 33.000 thí sinh thuộc 33 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại Gia Lai, kỳ thi diễn ra tại Trường Tiểu học, THCS & THPT iSchool Quy Nhơn, thu hút sự tham gia của 188 thí sinh.

Lan tỏa ý thức bảo vệ chủ quyền trong học sinh tại xã Ia Pnôn

Lan tỏa ý thức bảo vệ chủ quyền trong học sinh tại xã Ia Pnôn

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 21-3, tại xã biên giới Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Tháng Thanh niên”, “Tháng Ba biên giới”, gắn với Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu về biên giới quốc gia và Luật Biên phòng Việt Nam.

Gia Lai: Hơn 1300 đội viên tham gia Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”

Gia Lai: Hơn 1.300 đội viên tham gia Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 10-3, tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Quy Nhơn), Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” năm 2026. Chương trình diễn ra theo hình thức trực tuyến, điểm cầu chính đặt tại TP. Hồ Chí Minh.

