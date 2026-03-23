Trao giải cuộc thi vẽ tranh phòng, chống bạo lực học đường

(GLO)- Ngày 23-3, Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng (xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” và trao giải cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Sáng kiến đảm bảo trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường” năm 2026.

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Cuộc thi vẽ tranh “Sáng kiến đảm bảo trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường” năm 2026 với 2 nội dung: phòng ngừa bạo lực học đường và phòng ngừa bạo lực, dụ dỗ, bắt cóc trẻ em trên không gian mạng.

Học sinh hào hứng tham gia Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe”. Ảnh: ĐVCC

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 26 giải gồm: 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, 6 giải khuyến khích và 10 giải tiềm năng.

Ban tổ chức trao giải cuộc thi vẽ tranh “Sáng kiến đảm bảo trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường” năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Trong khuôn khổ chương trình, nhà trường tổ chức sinh hoạt chủ đề “Vinh quang Quốc hội Việt Nam-Ngày hội bầu cử của toàn dân”, góp phần tuyên truyền ý nghĩa cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; qua đó giáo dục học sinh ý thức công dân và tinh thần trách nhiệm với đất nước.

Dịp này, Công ty TNHH Sữa Nestlé Việt Nam đã trao tặng sữa cho 787 học sinh.