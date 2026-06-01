Lan tỏa yêu thương đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chăm lo, hỗ trợ trẻ em, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật và trẻ mồ côi.

Những phần quà thiết thực cùng sự quan tâm, sẻ chia đã góp phần mang đến cho các em một ngày Tết Thiếu nhi ấm áp.

Những phần quà đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Tại phường Pleiku, UBND phường vừa tổ chức chương trình gặp mặt, trao quà cho trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Toàn phường có 12.238 trẻ em, trong đó, không ít em thuộc diện khuyết tật, mồ côi hoặc hộ nghèo, cận nghèo. Dịp này, địa phương đã trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng. Đồng thời, địa phương còn phối hợp tổ chức chương trình “Trao quà vui Tết Thiếu nhi 1-6” tại làng Doch 2 (xã Ia Ly) - đơn vị kết nghĩa của phường.

Lãnh đạo UBND phường Pleiku trao quà cho trẻ em mồ côi và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Minh Chí

Ông Nguyễn Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND phường Pleiku - cho biết: “Chương trình thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cá nhân đối với trẻ em yếu thế. Chúng tôi mong rằng những phần quà này sẽ tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp”.

Đón nhận sự quan tâm của các cấp, ngành và nhà hảo tâm, em Nguyễn Ngọc Hiếu (tổ 9 Phù Đổng, phường Pleiku) chia sẻ: “Con rất vui khi được các cô, chú tặng quà. Đây là nguồn động viên để con cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập”.

Ngày 23-5, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội Phú đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 500 kg gạo, 200 suất ăn cùng sữa, bánh kẹo cho trẻ em khuyết tật và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần. Tổng trị giá quà tặng khoảng 15 triệu đồng.

Trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku. Ảnh: Minh Chí

Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hàng chục suất bánh kẹo, đồ chơi, tập vở cùng các loại nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, sữa và quần áo đã được trao tận tay các em. Tổng kinh phí chương trình hơn 15 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đóng góp.

Tại phường Quy Nhơn Nam, UBND phường đã trao 33 suất quà (mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng) cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Nam trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Ảnh: ĐVCC

Không chỉ hỗ trợ bằng những phần quà thiết thực, nhiều đơn vị còn triển khai các mô hình đồng hành lâu dài với trẻ em yếu thế. Thông qua sự kết nối của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tuy Phước, Hội Phụ nữ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Gia Lai) đã nhận đỡ đầu em Trần Nguyễn Trà My (SN 2014, ở thôn Phổ Trạch, xã Tuy Phước, trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn) theo mô hình Dân vận khéo “Mẹ đỡ đầu”. Qua đó, góp phần tiếp thêm động lực để em vượt qua khó khăn, vững bước đến trường.

Trang bị kỹ năng, tiếp sức cho trẻ em yếu thế

Không chỉ hỗ trợ về vật chất, nhiều đơn vị còn chú trọng trang bị kỹ năng sống, kiến thức tự bảo vệ bản thân cho trẻ em trong dịp hè. Tiêu biểu là chương trình “Phiên chợ thiếu nhi” do Công an phường Pleiku tổ chức, kết hợp tuyên truyền kỹ năng phòng - chống đuối nước và an toàn giao thông cho trẻ em làng Ơp. Thông qua các trò chơi và hoạt động giao lưu, các em được tiếp cận nhiều kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân.

Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku, bên cạnh hoạt động trao quà, Phòng Cảnh sát hình sự còn tuyên truyền kiến thức phòng - chống xâm hại trẻ em và hướng dẫn kỹ năng ứng phó với các nguy cơ mất an toàn.

Giao lưu, tuyên truyền kỹ năng phòng - chống xâm hại trẻ em và kỹ năng ứng phó với các nguy cơ mất an toàn cho các em nhỏ. Ảnh: Minh Chí

Đại úy Đinh Thanh Bình (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai) chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn các em có thêm nghị lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là cách lan tỏa tinh thần nhân ái, góp phần chăm lo cho trẻ em yếu thế”.

Đón nhận những phần quà ý nghĩa cùng sự động viên, chia sẻ từ các đơn vị, em Siu H’Nhàn (lớp 10, Trường THPT Hoàng Hoa Thám) bày tỏ: “Con cảm thấy rất vui và may mắn khi được các cô, chú đến thăm, tặng quà. Chúng con còn được hướng dẫn nhiều kỹ năng bổ ích để hoàn thiện bản thân hơn”.