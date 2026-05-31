Đak Pơ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Tháng hành động vì trẻ em năm 2026

(GLO)- Ngày 31-5, Đoàn xã Đak Pơ phối hợp với Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai và các cơ quan, đơn vị liên quan phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng tuyến đường điện thắp sáng và camera an ninh cho bà con nhân dân làng Krông Hra, với 10 bóng đèn và 3 camera an ninh, tổng giá trị 35 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, 50 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) được trao cho các em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo của làng Krông Hra; 250 suất bánh kẹo (mỗi suất trị giá 30.000 đồng) được tặng cho thiếu nhi làng Krông Hra và Kleo Ktu. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 2 chiếc xe đạp cho 2 học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng tuyên truyền kiến thức phòng, chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước cho trẻ em; đồng thời tổ chức cắt tóc miễn phí cho các em thiếu nhi trong làng.

Tổng kinh phí cho các hoạt động là trên 60 triệu đồng, do kết nối vận động từ các nguồn lực trong và ngoài địa bàn xã.

Cũng trong dịp này, Ban tổ chức đã trồng 200 cây xanh tạo thành hàng cây thanh niên dọc tuyến đường làng, đồng thời tổ chức giao lưu bóng đá giữa đoàn viên, thanh niên.​