Đak Pơ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Tháng hành động vì trẻ em năm 2026

(GLO)- Ngày 31-5, Đoàn xã Đak Pơ phối hợp với Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai và các cơ quan, đơn vị liên quan phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng tuyến đường điện thắp sáng và camera an ninh cho bà con nhân dân làng Krông Hra, với 10 bóng đèn và 3 camera an ninh, tổng giá trị 35 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, 50 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) được trao cho các em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo của làng Krông Hra; 250 suất bánh kẹo (mỗi suất trị giá 30.000 đồng) được tặng cho thiếu nhi làng Krông Hra và Kleo Ktu. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 2 chiếc xe đạp cho 2 học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Nhiều suất quà được trao đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng tuyên truyền kiến thức phòng, chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước cho trẻ em; đồng thời tổ chức cắt tóc miễn phí cho các em thiếu nhi trong làng.

Tổng kinh phí cho các hoạt động là trên 60 triệu đồng, do kết nối vận động từ các nguồn lực trong và ngoài địa bàn xã.

Ban Tổ chức đã trồng 200 cây xanh tạo thành hàng cây thanh niên dọc tuyến đường làng. Ảnh: ĐVCC

Cũng trong dịp này, Ban tổ chức đã trồng 200 cây xanh tạo thành hàng cây thanh niên dọc tuyến đường làng, đồng thời tổ chức giao lưu bóng đá giữa đoàn viên, thanh niên.​

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Tập huấn sử dụng nền tảng số và khởi nghiệp cho cán bộ Đoàn tỉnh Champasak

(GLO)- Ngày 27-5, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn Thanh niên Nhân dân tỉnh Champasak (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) tổ chức tập huấn trực tuyến về sử dụng các ứng dụng, tiện ích trên nền tảng số và kiến thức khởi nghiệp, lập nghiệp cho cán bộ Đoàn tỉnh Champasak.

Rộn ràng chương trình Quốc tế thiếu nhi tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai

(GLO)- Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 và Tháng Hành động vì trẻ em, ngày 24-5, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam) phối hợp CLB Nhịp sống yêu thương (TP Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình Quốc tế thiếu nhi với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Tỉnh đoàn Gia Lai ký kết hợp tác về chuyển đổi số, giáo dục, an sinh

(GLO)- Chiều 24-5, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 với Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn, Công ty cổ phần Giáo dục Educa Corporation (TP Hà Nội) và Tập đoàn Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức (TP Hồ Chí Minh).

Gia Lai: Đồng hành với đội viên trong thời đại số

(GLO)- Bên cạnh được tạo điều kiện tiếp cận công nghệ, đội viên ở Gia Lai còn được trang bị kỹ năng số, giữ an toàn trên không gian mạng và bước đầu làm quen với AI. Qua các hoạt động trải nghiệm gần gũi, thế hệ măng non dần hình thành thói quen sử dụng công nghệ an toàn, phù hợp với lứa tuổi.

"Hành trình Sinh viên 5 tốt" Gia Lai: Kết nối sinh viên với doanh nghiệp

(GLO)- Từ tọa đàm với nhà tuyển dụng đến trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp, “Hành trình Sinh viên 5 tốt” vừa được Hội Sinh viên tỉnh Gia Lai tổ chức đã giúp sinh viên nhìn rõ hơn những kỹ năng còn thiếu, chủ động hoàn thiện bản thân và chuẩn bị hành trang nghề nghiệp trong kỷ nguyên số.

Hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư

(GLO)- Không chỉ thay đổi diện mạo, với nhiều người trẻ việc cắt đi mái tóc đã gắn bó nhiều năm còn là cách trao gửi yêu thương đến những bệnh nhân ung thư đang kiên cường chống chọi với bệnh tật.

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số cho cán bộ Mặt trận, đoàn thể

(GLO)- Ngày 13 và 14-5, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Tỉnh đoàn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức lớp tập huấn kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số năm 2026.

