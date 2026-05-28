Giành học bổng Gates Cambridge, chàng trai Gia Lai truyền cảm hứng về hành trình chinh phục tri thức

(GLO)- Chàng trai Nguyễn Công Minh (cựu học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Gia Lai) xuất sắc giành học bổng Gates Cambridge của Đại học Cambridge không chỉ là câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình chinh phục tri thức, mà còn thể hiện bản lĩnh và trí tuệ Việt trên trường quốc tế.

​Sau gần 10 năm nỗ lực, năm 2026, Nguyễn Công Minh (SN 2000, quê ở phường Diên Hồng) đã chạm tay tới học bổng Gates Cambridge - một trong những học bổng sau đại học danh giá nhất thế giới. Khóa học gồm 68 người đến từ 25 quốc gia, được lựa chọn từ gần 9.000 đơn đăng ký.

Học bổng Gates Cambridge trị giá gần 10 tỷ đồng nhằm hỗ trợ những ứng viên có năng lực học thuật xuất sắc, tiềm năng lãnh đạo và cam kết tạo ra tác động tích cực cho xã hội.

Anh Nguyễn Công Minh xuất sắc giành học bổng Gates Cambridge của Đại học Cambridge. Ảnh: NVCC

Ngay từ khi còn là học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương, Minh luôn xác định việc học là không giới hạn và đặt mục tiêu chinh phục những học bổng danh giá.

Bước ngoặt đầu tiên đến với Minh vào tháng 9-2016, khi anh rời Gia Lai để sang Anh học A-level tại Trường Bellerbys College với học bổng 70% học phí. Sau đó, anh lần lượt theo học tại Học viện Kinh tế và Khoa học Chính trị London (London School of Economics and Political Science), Học viện Kinh tế Paris (Paris School of Economics), Trường Sư phạm cao cấp Paris (École Normale Supérieure) và trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ Đại học Cambridge (Anh quốc).

“Tôi thật sự thích học, thích tìm hiểu thế giới vận hành như thế nào. Không phải hành trình nào cũng bắt đầu từ sự chắc chắn tuyệt đối. Đôi khi, điều mình có chỉ là một hướng đi đúng và theo đuổi nó một cách bền bỉ. Tôi kiên trì tích lũy kiến thức mỗi ngày” - Minh chia sẻ.

Cô Lê Thị Thu - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương: Nguyễn Công Minh là tấm gương truyền cảm hứng về hành trình chinh phục tri thức. Minh đã xuất sắc giành nhiều học bổng danh giá, trong đó có học bổng Gates Cambridge của Đại học Cambridge. Thành tích này đến từ quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của người con phố núi.

Năm 2018, sau khi hoàn thành A-level, Nguyễn Công Minh nhận học bổng toàn phần bậc đại học để theo học ngành Triết học, Chính trị và Kinh tế (PPE) tại Học viện Kinh tế và Khoa học Chính trị London. Năm 2022, sau khi tốt nghiệp cử nhân, Minh tiếp tục đến Pháp để theo học chương trình thạc sĩ về Kinh tế học tại Học viện Kinh tế Paris và Trường Sư phạm cao cấp Paris. Tại đây, anh có cơ hội học tập và nghiên cứu trong môi trường quy tụ nhiều học giả hàng đầu thế giới, trong đó có những nhà kinh tế học từng đoạt giải Nobel.

Minh cho biết: “Tôi quyết định rẽ sang một hướng khác khi theo học thêm chương trình thạc sĩ Kinh tế và Khoa học dữ liệu tại Đại học Cambridge từ tháng 10-2024 với học bổng "Jardine Cambridge Graduate Scholarship". Thật bất ngờ, năm 2025, tôi tốt nghiệp thạc sĩ đứng đầu khóa và nhận giải thưởng "Stevenson Prize" của Khoa Kinh tế Đại học Cambridge dành cho những người có thành tích học tập và nghiên cứu xuất sắc nhất bậc thạc sĩ”.

Anh Nguyễn Công Minh (hàng sau, thứ 4 bên trái sang) và các diễn giả chụp hình lưu niệm tại Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Anh. Ảnh: NVCC

Sau đó, anh làm việc tại The Brattle Group - một công ty tư vấn lớn của Mỹ ở London trong lĩnh vực tư vấn kinh tế cạnh tranh. Đồng thời, anh tiếp tục phát triển định hướng nghiên cứu của mình thông qua công việc trợ lý nghiên cứu tại Cambridge cho Phòng thí nghiệm Kinh tế học tính toán và nhận thức.

Đến năm 2026, anh quyết định quay lại Đại học Cambridge để theo đuổi nghiên cứu toàn thời gian và tiếp tục chương trình tiến sĩ ngành Kinh tế tại đây. Lĩnh vực nghiên cứu của Nguyễn Công Minh tập trung vào kinh tế số, thuật toán và cạnh tranh thị trường - một hướng đi còn mới trong kinh tế học hiện đại.

Luận án tiến sĩ của anh tập trung nghiên cứu cách các nền tảng số thiết kế và tiết lộ thông tin có thể ảnh hưởng đến cạnh tranh, thậm chí tạo điều kiện cho các thuật toán định giá của người bán phối hợp với nhau trên thị trường.

“Tôi mong muốn dùng kinh tế học không chỉ để mô tả thế giới như nó vốn có, mà còn để góp phần xây dựng một thế giới nơi thông tin có thể trao quyền thay vì bị lợi dụng để khai thác con người” - Minh thông tin.

Chia sẻ về bí quyết “săn” học bổng của mình, Nguyễn Công Minh cho rằng, yếu tố quan trọng nhất không phải là một bí quyết đặc biệt nào cụ thể mà là sự bền bỉ trong việc tích lũy kiến thức qua thời gian.

Anh khẳng định: “Nếu phải nói ngắn gọn về hành trình từ phố núi đến cánh cửa của Cambridge, tôi nghĩ đó là hành trình của một người trẻ luôn sẵn sàng thử và cố gắng không ngừng. Điều thay đổi cuộc đời tôi không chỉ là những học bổng hay những ngôi trường danh tiếng, mà là việc dám đi theo điều mình thật sự mong muốn”.

Ngoài học thuật, Minh còn là người đồng sáng lập một tổ chức phi lợi nhuận mang tên Trạm Ước. Dự án mang ý nghĩa nhân văn này là nơi kết nối những bạn trẻ Việt Nam với những thế hệ đi trước, để các bạn có thêm niềm tin, định hướng và sự vững vàng trên hành trình theo đuổi con đường học thuật.

Trạm Ước không chỉ dừng lại ở việc truyền cảm hứng, mà còn tạo ra nhiều cơ hội và các suất học bổng cụ thể để người trẻ thuận lợi hơn khi bước vào không gian tri thức rộng lớn hơn.

Anh Công Minh (đội mũ) và những người bạn học tại Đại học Cambridge. Ảnh: NVCC

Với các bạn trẻ Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung, Minh đưa ra lời khuyên chân thành: Nếu muốn theo đuổi học thuật quốc tế hoặc chinh phục những học bổng danh giá, các bạn đừng vội tự giới hạn mình ở nơi mình bắt đầu. Điều cần thiết là phải luôn giữ tinh thần học hỏi và sự nghiêm túc với từng cơ hội học tập. Nếu đủ cố gắng, đủ bền bỉ và đủ can đảm bước qua, chúng ta sẽ tạo nên một hành trình rực rỡ.

"Và điều quan trọng nhất mỗi người trẻ nên mang theo trong suốt hành trình của mình đó là lòng biết ơn. Càng đi xa, chúng ta càng phải biết ơn quê hương, gia đình, thầy cô, bạn bè… Tất cả tạo nền tảng, động lực để chúng ta vươn xa, chinh phục những bầu trời rộng lớn ngoài kia" - anh nhắn nhủ.