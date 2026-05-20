300 học sinh xã Cửu An được trang bị kỹ năng phòng chống bạo lực học đường

(GLO)- Ngày 19-5, Ban Thường vụ Đoàn xã Cửu An (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội đồng Đội xã tổ chức diễn đàn “Chăm sóc sức khỏe tâm thần và phòng - chống bạo lực học đường năm 2026” cho 300 học sinh Trường Tiểu học và THCS Đỗ Trạc.

Tại diễn đàn, các báo cáo viên đã thông tin về tình trạng bạo lực học đường hiện nay; đồng thời trang bị cho học sinh kiến thức về tâm lý lứa tuổi, kỹ năng phòng tránh bạo lực học đường và xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện.

Học sinh trình bày tác phẩm tranh tuyên truyền về tình bạn đẹp, sự sẻ chia và xây dựng trường học hạnh phúc. Ảnh: Đồng Lai

Bên cạnh đó, chương trình còn trưng bày 5 tác phẩm tranh do học sinh khối 8 và khối 9 thực hiện với nội dung tuyên truyền về tình bạn đẹp, sự sẻ chia và xây dựng trường học hạnh phúc.

Ngoài ra, các em học sinh tham gia trò chơi “Hái hoa dân chủ - Diễn tả hành động đoán từ ngữ” nhằm củng cố kiến thức đã được truyền đạt tại diễn đàn.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội đồng Đội xã tổ chức cho đội viên, đoàn viên dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đỗ Trạc và các Anh hùng Liệt sĩ xã Cửu An.

Học sinh dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đỗ Trạc và các Anh hùng Liệt sĩ xã Cửu An. Ảnh: Đồng Lai
