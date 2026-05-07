Rèn kỹ năng ứng phó, chủ động phòng ngừa rủi ro

(GLO)- Trước nguy cơ tai nạn vẫn luôn tiềm ẩn, việc trang bị kỹ năng thoát nạn, xử lý tình huống cho người dân, nhất là học sinh, đang được các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đẩy mạnh.

Rèn kỹ năng qua trải nghiệm

Tại các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống được tổ chức gần đây trên địa bàn tỉnh, người tham gia được đặt vào những tình huống cụ thể để trực tiếp xử lý, qua đó hình thành kỹ năng ứng phó ngay từ đầu thay vì chỉ tiếp nhận lý thuyết.

Làm quen với công dụng và cách sử dụng các thiết bị chữa cháy giúp mọi người có thêm kỹ năng xử lý tình huống khi gặp phải sự cố. Ảnh: K.A

Tại chương trình trải nghiệm do UBND phường Quy Nhơn phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) tổ chức mới đây, em Nguyễn Văn Anh Khoa (lớp 5, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt) được thực hành tình huống thoát nạn trong khu vực có đám cháy. Em thực hiện các thao tác hạ thấp người, che kín mũi, miệng, lần theo tường để tìm lối thoát an toàn.

“Lúc thực hành, em hơi sợ. Nhưng làm theo hướng dẫn thì em biết phải bình tĩnh để thoát ra an toàn khi gặp tình huống đám cháy có nhiều khói” - em Khoa chia sẻ.

Với các tình huống phức tạp hơn như thoát nạn trong không gian hẹp hoặc khu vực trên cao, người tham gia được thực hành các kỹ năng lần theo điểm bám để di chuyển, sử dụng dây cố định hỗ trợ thoát xuống an toàn, giữ thăng bằng khi vượt qua vị trí nguy hiểm hoặc luồn qua vật cản trong điều kiện hạn chế tầm nhìn.

Không dừng lại ở các tình huống thoát nạn, người tham gia còn được hướng dẫn kỹ năng sơ cứu ban đầu trong các trường hợp ngạt khói, ngạt khí hoặc đuối nước. Các bước hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực và xử lý ban đầu trước khi lực lượng chức năng có mặt được hướng dẫn cụ thể, giúp người tham gia hiểu rõ hơn vai trò của việc hỗ trợ đúng cách trong “thời điểm vàng” cứu người.

Em Hồ Hà My - học sinh lớp 11 Trường THPT Trần Cao Vân (phường Quy Nhơn) cho biết: “Qua các tình huống thực hành, em nhận thấy không chỉ cần biết kỹ năng tự bảo vệ mình mà còn phải quan sát nhanh để hỗ trợ người bị nạn kịp thời, đúng cách trước khi lực lượng cứu hộ có mặt”.

Bên cạnh đó, nội dung thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy cũng được chú trọng, giúp người tham gia trực tiếp làm quen với thiết bị và cách xử lý khi xảy ra cháy ban đầu. Tại chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và CNCH do Đội công tác chữa cháy và CNCH phối hợp với Trường THCS Phạm Hồng Thái (phường Pleiku) tổ chức, hơn 1.200 học sinh được trang bị kiến thức và trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy trong các tình huống giả định.

Trung tá Tống Văn Phẩm - Phó Đội trưởng Đội công tác chữa cháy và CNCH (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) cho biết: Việc xây dựng các tình huống giả định theo hướng thực hành giúp người tham gia nhận diện nguy cơ, nắm kiến thức và hình thành kỹ năng xử lý phù hợp với từng tình huống cụ thể, từng bước tạo phản xạ và nâng cao khả năng ứng phó.

Đưa kỹ năng đến gần người dân

Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - cho hay: Đơn vị đã chỉ đạo các đội phụ trách địa bàn đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, sát với thực tế, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Các hoạt động được thiết kế gắn với những tình huống có thể xảy ra trong đời sống, giúp người tham gia không chỉ nắm kiến thức mà còn biết cách xử lý khi gặp sự cố.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn cách sơ cấp cứu đối với nạn nhân bị ngạt khói, nước. Ảnh: K.A

“Mục tiêu là đưa kỹ năng xử lý cháy, nổ trở thành nội dung gần gũi, dễ tiếp cận để người dân có thể chủ động áp dụng trong sinh hoạt hằng ngày” - Đại tá Tuấn nhấn mạnh.

Trên cơ sở đó, công tác tuyên truyền được triển khai theo hướng phân hóa, phù hợp với từng độ tuổi, từng môi trường. Nội dung không chỉ tập trung vào kỹ năng PCCC mà còn lồng ghép kỹ năng phòng chống đuối nước, chú trọng nhận diện nguy cơ và cách tự bảo vệ trong các tình huống thường gặp.

Đáng chú ý, việc ra mắt Trung tâm học tập cộng đồng về PCCC&CNCH tại phường Quy Nhơn đã tạo thêm kênh tiếp cận thường xuyên, trực tiếp cho người dân. Đây là mô hình đầu tiên trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện để người dân, học sinh, cơ quan, đơn vị tham gia học tập, thực hành kỹ năng trong môi trường gần với thực tế, từng bước hình thành thói quen chủ động phòng ngừa ngay từ cơ sở.

Ông Phan Tuấn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn, Giám đốc Trung tâm - cho biết: “Thông qua các hoạt động trải nghiệm, người dân không chỉ được trang bị kiến thức mà còn được rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống cụ thể, qua đó nâng cao khả năng tự bảo vệ và hỗ trợ người khác khi xảy ra sự cố”.