Giới trẻ thay đổi thói quen, sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm

(GLO)- Mạng xã hội mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro nếu sử dụng thiếu kiểm soát. Từ thực tế đó, nhiều bạn trẻ đã chủ động thay đổi thói quen, hướng đến cách sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm và lan tỏa những giá trị tích cực.

Từng có thời gian sử dụng mạng xã hội (MXH) theo cảm xúc, chị Nguyễn Minh Thư (20 tuổi, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) không ít lần chia sẻ thông tin khi chưa kiểm chứng.

Một lần đăng tải nội dung thiếu xác thực đã khiến chị rơi vào tình huống gây hiểu nhầm. Trải nghiệm này giúp chị nhận ra những hệ lụy mà một cú “chia sẻ vội” có thể mang lại, từ đó chủ động thay đổi cách sử dụng MXH theo hướng cẩn trọng hơn.

Hiện nay, chị ưu tiên theo dõi các fanpage chính thống, tra cứu và đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn trước khi đăng tải hoặc chia sẻ trên trang cá nhân.

“Mỗi lượt chia sẻ đều đi kèm trách nhiệm nên tôi không thể làm theo cảm tính như trước. Bên cạnh đó, tôi cũng vận động người thân, bạn bè lan tỏa thông tin tích cực và giữ thái độ ứng xử văn minh khi tham gia tranh luận trên không gian mạng” - chị Thư chia sẻ.

Chị Nguyễn Minh Thư thường theo dõi các fanpage chính thống, đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn trước khi đăng tải hoặc chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: D.Đ

Tương tự, anh Diệp Hữu Trí Nhân (19 tuổi, sinh viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học Quy Nhơn) từng dành nhiều tiếng mỗi ngày cho MXH. Nhận thấy điều này ảnh hưởng đến học tập và sinh hoạt, anh đã chủ động thay đổi bằng cách đọc sách, làm bài tập nâng cao và rèn luyện thể thao.

“Hiện nay, tôi giảm thời gian sử dụng MXH xuống còn khoảng 1-2 tiếng đồng hồ mỗi ngày, ưu tiên tìm kiếm nội dung phục vụ học tập, theo dõi các fanpage có tích xanh và những kênh thông tin chính thống. Những nội dung hữu ích cũng được tôi chia sẻ lại để bạn bè cùng tham khảo” - anh Nhân cho biết.

Không chỉ thay đổi trong cách tiếp nhận thông tin, nhiều bạn trẻ còn chủ động khai thác MXH để sáng tạo nội dung và lan tỏa giá trị tích cực. Từ việc tiếp nhận thông tin có chọn lọc, họ dần chuyển sang tạo ra những nội dung hữu ích, mang dấu ấn cá nhân, góp phần định hướng nhận thức trong cộng đồng.

Anh Bùi Ngọc Thanh (33 tuổi, làng K2, xã Vĩnh Sơn) đã xây dựng Fanpage “Vĩnh Sơn - Đất và Người” nhằm chia sẻ thông tin về các điểm đến du lịch sinh thái, đồng thời tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương. Với hơn 2.900 lượt theo dõi, fanpage này dần trở thành kênh lan tỏa hình ảnh quê hương một cách gần gũi, sinh động.

Anh Thanh cho biết, việc sáng tạo nội dung không chỉ xuất phát từ đam mê mà còn là cách góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, nâng cao nhận thức cộng đồng. Mỗi bài đăng đều được chọn lọc kỹ thông tin, thể hiện ngắn gọn, tích cực để người xem dễ tiếp nhận và chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ đã hình thành thói quen kiểm chứng thông tin, ứng xử văn minh, tôn trọng khi tham gia mạng xã hội. Ảnh: D.Đ

MXH đang tác động mạnh mẽ đến đời sống, nhất là với giới trẻ. Bên cạnh những tiện ích, môi trường này cũng tiềm ẩn nhiều nội dung tiêu cực, ảnh hưởng đến nhận thức nếu thiếu kiểm soát.

Vì vậy, để sử dụng MXH hiệu quả, rất cần sự định hướng từ gia đình, nhà trường, các hội, đoàn thể và toàn xã hội.

Theo ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang - giảng viên ngành Tâm lý học (Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Quy Nhơn), MXH chỉ thực sự phát huy giá trị khi mỗi người dùng có ý thức trách nhiệm trong tiếp nhận và chia sẻ thông tin. Nếu thiếu kiểm soát, không gian mạng dễ trở thành nơi lan truyền nội dung tiêu cực, gây tổn thương.

Vì vậy, các bạn trẻ cần hình thành thói quen kiểm chứng thông tin, ứng xử văn minh, tôn trọng khi tham gia trao đổi, chia sẻ; đồng thời chủ động trang bị kỹ năng số và khả năng “miễn dịch” trước thông tin xấu, độc, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh.

Còn anh Phạm Hồng Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn - cho rằng: Gia đình, nhà trường cần chú trọng giáo dục, hướng dẫn người trẻ sử dụng MXH đúng cách, an toàn. Đồng thời, mỗi bạn trẻ cần rèn luyện bản lĩnh, nâng cao hiểu biết pháp luật và tự trang bị “bộ lọc” thông tin vững chắc.

“Các tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục phát huy vai trò định hướng, đồng hành cùng thanh thiếu niên trên không gian số thông qua việc chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời.

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh lan tỏa thông tin tích cực, “phủ xanh” không gian mạng cũng được xác định là giải pháp quan trọng, góp phần hạn chế tác động tiêu cực đến nhận thức của thanh thiếu niên” - anh Hiệp nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Rèn kỹ năng quan sát

Kỹ năng sống

(GLO)- Khi ra đường hễ cứ thấy ai chăm chú dòm dòm ngó ngó mọi thứ, có thể khẳng định gần như chắc chắn, người ấy là… nhà văn. Vì họ phải quan sát để có thể phản ánh sự vật hiện tượng một cách chính xác và tỉ mỉ vào trang viết. Tuy nhiên, không phải chỉ có nhà văn mới cần quan sát cuộc sống.

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 2: Con công nhân lao động chơi ở đâu?

Phóng sự - Ký sự

Với không ít gia đình công nhân lao động ở những thủ phủ công nghiệp như TPHCM, Bình Dương, nghỉ hè là thời gian ám ảnh nhất. Bởi, con trẻ nghỉ hè nhưng phụ huynh vẫn đến nhà máy. Không ít phụ huynh buộc phải để con ở nhà một mình tại khu trọ, số khác đưa con cùng vào nhà máy hoặc gửi về quê.

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Tin tức

Mỗi dịp hè về, câu hỏi: “Trẻ em sẽ chơi ở đâu?” lại trở thành mối bận tâm của nhiều bậc phụ huynh. Nhiều trẻ vì thiếu sân chơi đã phải giam mình trong nhà với điện thoại, tivi. Hè về, trẻ em rất cần một sân chơi đúng nghĩa, không chỉ là chốn nô đùa an toàn, mà còn là nơi ươm mầm nhân cách.

Đa dạng sân chơi dịp hè cho trẻ

Kỹ năng sống

(GLO)- Mùa hè là thời điểm trẻ em nghỉ ngơi sau những tháng ngày học tập căng thẳng. Thay vì đăng ký học thêm như trước, nhiều phụ huynh tại Gia Lai ưu tiên cho con tham gia các sân chơi thể chất, lớp học kỹ năng sống, trải nghiệm thiên nhiên để rèn kỹ năng và phát triển một cách toàn diện.

Tản mạn chuyện tình yêu

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Trong một giờ học liên quan đến nội dung giáo dục giới tính, sau nhiều vấn đề được nêu ra thảo luận khá sôi nổi, tôi đặt câu hỏi thăm dò thử xem các em học sinh suy nghĩ thế nào về tình yêu ở tuổi học trò. Lớp học ngay lập tức được chia thành 2 nhóm với các ý kiến trái chiều.

Học kỹ năng sống

Kỹ năng sống

(GLO)- Hồi ở rừng, chúng tôi được các bậc đàn anh, đàn chị hướng dẫn cho cách nhận biết các loài cây hoa lá có độc tố nguy hiểm để tránh nhầm lẫn với các loại rau củ quả có thể dùng được khi cần thiết. Tuy vậy, vẫn có người bị ngộ độc vì ăn phải loài rau độc, có lẽ là do thiếu kỹ năng sống.

Cần ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục trẻ em

Pháp luật

(GLO)- Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em. Đáng chú ý, nhiều đối tượng xâm hại tình dục trẻ em lại chính là người thân quen của bị hại. Tình trạng này đòi hỏi sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội để ngăn chặn.

