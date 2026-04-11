Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chuyển động trẻ

Kỹ năng sống

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Sống đẹp Kỹ năng sống Khởi nghiệp

Gia Lai: Tăng cường trải nghiệm kỹ năng phòng cháy và thoát nạn cho trẻ mầm non

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHẬT LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 11-4, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn cho học sinh tại Trường Mầm non Trần Quang Diệu (phường Quy Nhơn Bắc) và Trường Mầm non Phước Thắng (xã Tuy Phước Đông).

Tại các điểm trường, nội dung tuyên truyền được thiết kế trực quan, sinh động, phù hợp với lứa tuổi mầm non; tập trung trang bị những kiến thức cơ bản về phòng - chống cháy nổ, cách sử dụng an toàn thiết bị điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt trong sinh hoạt hằng ngày.

gia-lai-tang-cuong-trai-nghiem-ky-nang-phong-chay-va-thoat-nan-cho-tre-mam-non-3.jpg
Học sinh Trường Mầm non Trần Quang Diệu trải nghiệm phun nước chữa cháy cùng các chiến sĩ Cảnh sát PCCC. Ảnh: ĐVCC

Ở Trường Mầm non Trần Quang Diệu, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 hướng dẫn các em kỹ năng thoát nạn trong môi trường có nhiều khói, khí độc.

Thông qua tình huống giả định, trẻ được làm quen với các thao tác như: cúi thấp người, dùng khăn che mũi, di chuyển theo hàng lối đến nơi an toàn.

Đặc biệt, các em còn được trực tiếp trải nghiệm phun nước chữa cháy dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ của lực lượng chức năng, tạo hứng thú và giúp ghi nhớ kỹ năng một cách tự nhiên.

Trong khi đó, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 tổ chức cho học sinh Trường Mầm non Phước Thắng theo hướng lồng ghép với hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống phù hợp lứa tuổi.

Giáo viên và học sinh được tiếp cận các thao tác cơ bản như: sơ cứu người bị ngạt khói, ngạt nước; nhận biết nguy cơ cháy nổ và cách ứng phó ban đầu trước khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt.

Hoạt động không chỉ góp phần nâng cao nhận thức về công tác phòng cháy, chữa cháy trong trường học, mà còn giúp cán bộ, giáo viên và trẻ mầm non hình thành kỹ năng xử lý tình huống ngay từ sớm, từng bước xây dựng môi trường giáo dục an toàn, chủ động phòng ngừa cháy nổ.

Đánh giá bài viết

Rèn kỹ năng quan sát

(GLO)- Khi ra đường hễ cứ thấy ai chăm chú dòm dòm ngó ngó mọi thứ, có thể khẳng định gần như chắc chắn, người ấy là… nhà văn. Vì họ phải quan sát để có thể phản ánh sự vật hiện tượng một cách chính xác và tỉ mỉ vào trang viết. Tuy nhiên, không phải chỉ có nhà văn mới cần quan sát cuộc sống.

Với không ít gia đình công nhân lao động ở những thủ phủ công nghiệp như TPHCM, Bình Dương, nghỉ hè là thời gian ám ảnh nhất. Bởi, con trẻ nghỉ hè nhưng phụ huynh vẫn đến nhà máy. Không ít phụ huynh buộc phải để con ở nhà một mình tại khu trọ, số khác đưa con cùng vào nhà máy hoặc gửi về quê.

Mỗi dịp hè về, câu hỏi: “Trẻ em sẽ chơi ở đâu?” lại trở thành mối bận tâm của nhiều bậc phụ huynh. Nhiều trẻ vì thiếu sân chơi đã phải giam mình trong nhà với điện thoại, tivi. Hè về, trẻ em rất cần một sân chơi đúng nghĩa, không chỉ là chốn nô đùa an toàn, mà còn là nơi ươm mầm nhân cách.

(GLO)- Mùa hè là thời điểm trẻ em nghỉ ngơi sau những tháng ngày học tập căng thẳng. Thay vì đăng ký học thêm như trước, nhiều phụ huynh tại Gia Lai ưu tiên cho con tham gia các sân chơi thể chất, lớp học kỹ năng sống, trải nghiệm thiên nhiên để rèn kỹ năng và phát triển một cách toàn diện.

(GLO)- Trong một giờ học liên quan đến nội dung giáo dục giới tính, sau nhiều vấn đề được nêu ra thảo luận khá sôi nổi, tôi đặt câu hỏi thăm dò thử xem các em học sinh suy nghĩ thế nào về tình yêu ở tuổi học trò. Lớp học ngay lập tức được chia thành 2 nhóm với các ý kiến trái chiều.

(GLO)- Với mục tiêu phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, Trường THPT Pleiku đã đẩy mạnh hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp trong trường học. Hoạt động này đã tạo nên bầu không khí sôi động, môi trường giáo dục tươi mới, lành mạnh nên được học sinh hào hứng đón nhận.

(GLO)- Hồi ở rừng, chúng tôi được các bậc đàn anh, đàn chị hướng dẫn cho cách nhận biết các loài cây hoa lá có độc tố nguy hiểm để tránh nhầm lẫn với các loại rau củ quả có thể dùng được khi cần thiết. Tuy vậy, vẫn có người bị ngộ độc vì ăn phải loài rau độc, có lẽ là do thiếu kỹ năng sống.

(GLO)- Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em. Đáng chú ý, nhiều đối tượng xâm hại tình dục trẻ em lại chính là người thân quen của bị hại. Tình trạng này đòi hỏi sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội để ngăn chặn.

null