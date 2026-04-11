Gia Lai: Tăng cường trải nghiệm kỹ năng phòng cháy và thoát nạn cho trẻ mầm non

(GLO)- Ngày 11-4, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn cho học sinh tại Trường Mầm non Trần Quang Diệu (phường Quy Nhơn Bắc) và Trường Mầm non Phước Thắng (xã Tuy Phước Đông).

Tại các điểm trường, nội dung tuyên truyền được thiết kế trực quan, sinh động, phù hợp với lứa tuổi mầm non; tập trung trang bị những kiến thức cơ bản về phòng - chống cháy nổ, cách sử dụng an toàn thiết bị điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt trong sinh hoạt hằng ngày.

Học sinh Trường Mầm non Trần Quang Diệu trải nghiệm phun nước chữa cháy cùng các chiến sĩ Cảnh sát PCCC. Ảnh: ĐVCC

Ở Trường Mầm non Trần Quang Diệu, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 hướng dẫn các em kỹ năng thoát nạn trong môi trường có nhiều khói, khí độc.

Thông qua tình huống giả định, trẻ được làm quen với các thao tác như: cúi thấp người, dùng khăn che mũi, di chuyển theo hàng lối đến nơi an toàn.

Đặc biệt, các em còn được trực tiếp trải nghiệm phun nước chữa cháy dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ của lực lượng chức năng, tạo hứng thú và giúp ghi nhớ kỹ năng một cách tự nhiên.

Trong khi đó, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 tổ chức cho học sinh Trường Mầm non Phước Thắng theo hướng lồng ghép với hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống phù hợp lứa tuổi.

Giáo viên và học sinh được tiếp cận các thao tác cơ bản như: sơ cứu người bị ngạt khói, ngạt nước; nhận biết nguy cơ cháy nổ và cách ứng phó ban đầu trước khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt.

Hoạt động không chỉ góp phần nâng cao nhận thức về công tác phòng cháy, chữa cháy trong trường học, mà còn giúp cán bộ, giáo viên và trẻ mầm non hình thành kỹ năng xử lý tình huống ngay từ sớm, từng bước xây dựng môi trường giáo dục an toàn, chủ động phòng ngừa cháy nổ.