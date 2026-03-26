Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Công ty TNHH Thiên Bắc

(GLO)- Chiều 25-3, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại Công ty TNHH Thiên Bắc (KCN Phú Tài, phường Quy Nhơn Bắc).

Tình huống giả định là trong quá trình hàn cắt tại xưởng sản xuất số 1 (xưởng chế biến), xỉ hàn bắn vào khu vực chứa dung môi gây cháy.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp phối hợp cùng lực lượng chữa cháy cơ sở diễn tập phương án phun nước chữa cháy. Ảnh: N.L

Thời điểm này, hệ thống báo cháy đang tạm ngừng để sửa chữa nên việc phát hiện chậm, khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng khoảng 120 m², khói dày đặc, có 2 người mắc kẹt bên trong.

Ngay khi phát hiện, lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng báo động, cắt điện, tổ chức thoát nạn và sử dụng phương tiện tại chỗ triển khai chữa cháy ban đầu; đồng thời báo tin cho lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH.

Nhận tin báo, lực lượng chuyên nghiệp điều động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai đội hình chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, đưa người bị mắc kẹt ra ngoài an toàn và khống chế, dập tắt đám cháy, không để cháy lan sang các khu vực lân cận.

Quang cảnh buổi thực tập. Ảnh: N.L

Buổi thực tập được triển khai theo 2 giai đoạn: lực lượng cơ sở xử lý ban đầu và lực lượng chuyên nghiệp tiếp nhận, tổ chức chữa cháy, CNCH. Các lực lượng phối hợp nhịp nhàng, đúng quy trình, đảm bảo an toàn về người và phương tiện.