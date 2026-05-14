Phường Hoài Nhơn Nam xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ

Gia đình bà Trương Thị Sương hiện sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, điều kiện sinh hoạt còn khó khăn. Trước hoàn cảnh đó, Hội đồng hương Hoài Nhơn Nam tại TP. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở cho gia đình bà Sương.
Bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo người dân địa phương đã chung tay đóng góp ngày công, hỗ trợ tháo dỡ nhà cũ, chuẩn bị mặt bằng để công trình sớm được triển khai.
Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, đồng thời góp phần chăm lo tốt hơn đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn phường.