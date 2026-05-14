Phường Hoài Nhơn Nam xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ

(GLO)- Ngày 13-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn Nam đã khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Trương Thị Sương (khu phố Giao Hội 2), là con liệt sĩ Trương Lẹ.

Bà Trương Thị Sương nhận khoản hỗ trợ để xây dựng nhà. Ảnh: ĐVCC

Gia đình bà Trương Thị Sương hiện sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, điều kiện sinh hoạt còn khó khăn. Trước hoàn cảnh đó, Hội đồng hương Hoài Nhơn Nam tại TP. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở cho gia đình bà Sương.

Bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo người dân địa phương đã chung tay đóng góp ngày công, hỗ trợ tháo dỡ nhà cũ, chuẩn bị mặt bằng để công trình sớm được triển khai.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng các tổ chức chính trị - xã hội và người dân địa phương chung tay đóng góp ngày công, hỗ trợ tháo dỡ nhà cũ cho bà Sương. Ảnh: ĐVCC

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, đồng thời góp phần chăm lo tốt hơn đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn phường.