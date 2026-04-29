Hoài Ân tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ

(GLO)- Trên địa bàn xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) có 26 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, nhưng chỉ có 8 cơ sở đăng ký giấy phép kinh doanh, số còn lại hoạt động mang tính tự phát. Vì vậy, xã tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe người tiêu dùng.

Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Hoài Ân, trên địa bàn hiện có 26 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, tập trung tại khu vực chợ Mộc Bài (thôn Lộc Giang) và các thôn thuộc địa bàn xã Ân Phong (huyện Hoài Ân cũ). Tuy nhiên, trong số đó chỉ có 8 cơ sở đăng ký giấy phép kinh doanh, số còn lại hoạt động mang tính tự phát.

Một số người dân sinh sống tại khu vực thôn Lộc Giang cho biết: Các cơ sở giết mổ gia súc, chủ yếu là heo, hoạt động từ tờ mờ sáng, gây ồn ào khu dân cư. Ngoài ra, nước thải phát sinh trong quá trình giết mổ chưa được thu gom, xử lý đúng quy cách, khiến môi trường khu dân cư bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Thanh Vương - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Hoài Ân - nhìn nhận: Hoạt động giết mổ nhỏ lẻ diễn ra phân tán, gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, kiểm soát.

Ngoài ra, phần lớn các điểm giết mổ nhỏ lẻ nằm xen kẽ trong khu dân cư, điều kiện cơ sở vật chất còn sơ sài, chưa đáp ứng yêu cầu về vệ sinh thú y. Nước thải, phụ phẩm sau giết mổ tại một số nơi chưa được xử lý triệt để, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân xung quanh.

Một cơ sở giết mổ gia súc tự phát tại thôn Lộc Giang. Ảnh: M.N

Thực tế cho thấy, thời gian qua, hoạt động giết mổ gia súc tự phát, không đăng ký kinh doanh làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh; không ít trường hợp sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc được đưa ra thị trường tiêu thụ.

Đơn cử, đầu tháng 8-2025, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất kho đông lạnh của ông L.V.H. (xã Hoài Ân), phát hiện hơn 87 tấn heo sữa và 13 tấn heo quay thu mua từ nhiều nguồn, đóng gói trong bao nilon để bán dần.

Toàn bộ số hàng này không có chứng từ chứng minh nguồn gốc, không được ghi sổ theo dõi và bao bì không thể hiện xuất xứ. Lực lượng chức năng ghi nhận thịt đã chuyển màu, bốc mùi hôi.

Trước thực trạng này, UBND xã Hoài Ân đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường quản lý hoạt động của các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ tại địa phương; yêu cầu các chủ cơ sở giết mổ ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm; sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát giết mổ và đóng dấu theo quy định; tuyệt đối không tiêu thụ động vật mắc bệnh hoặc có nguồn gốc từ vùng dịch.

Ông Huỳnh Văn Duy - Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Ân - cho biết: Thời gian tới, địa phương tiếp tục rà soát, điều chỉnh giấy phép của các cơ sở giết mổ để phù hợp điều kiện thực tế; đẩy mạnh kiểm tra vệ sinh thú y, xử lý chất thải trong quá trình giết mổ.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền Kế hoạch số 389 của tỉnh nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các hộ kinh doanh trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.