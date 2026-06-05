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Công an xã Ia Krêl giúp một phụ nữ đi lạc trở về an toàn với gia đình

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THÚY TRINH

(GLO)- Ngày 5-6, Công an xã Ia Krêl (Gia Lai) cho biết đã bàn giao người phụ nữ đi lạc vào địa bàn xã cho người thân ở xã Chơ Long.

Khoảng 15 giờ ngày 4-6, trong quá trình tuần tra địa bàn, tổ công tác của Công an xã Ia Krêl phát hiện một phụ nữ người dân tộc thiểu số đi lang thang, có biểu hiện không bình thường, không xác định được phương hướng và không biết đường về nhà.

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Người thân đón chị Định Thị Brinh (đứng giữa) tại trụ sở Công an xã Ia Krêl. Ảnh: Hữu Hoằng

Qua tiếp xúc, cán bộ Công an xã thấy người phụ nữ có dấu hiệu tâm lý không ổn định, không đem theo giấy tờ tùy thân và gặp khó khăn trong giao tiếp nên việc xác minh nhân thân gặp nhiều khó khăn. Với tinh thần trách nhiệm, cán bộ, chiến sỹ Công an xã đã phối hợp lực lượng an ninh cơ sở, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp xác minh. Người phụ nữ đi lạc được Công an xã bố trí nơi tạm nghỉ, hỗ trợ thức ăn, nước uống và thường xuyên thăm hỏi để ổn định tinh thần. Sau thời gian kiên trì tìm kiếm thông tin, lực lượng Công an xác định đây là chị Đinh Thị BRinh (SN 1975, dân tộc Bahnar, trú ở làng Brul, xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai).

Ngay sau đó, Công an xã Ia Krêl đã phối hợp với Công an xã Chơ Long liên hệ gia đình đến đón chị BRinh trở về nhà. Người nhà chị BRinh cho biết, chị BRinh bị mất trí nhớ, bỏ nhà đi từ ngày 26-5-2026, gia đình đã lo lắng tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Được đoàn tụ với người thân, gia đình chị BRinh vô cùng xúc động và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới cán bộ, chiến sỹ Công an xã Ia Krêl đã tận tình giúp đỡ, bảo vệ an toàn cho chị BRinh.

Việc làm tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy, gần dân của lực lượng Công an xã Ia Krêl trong thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân luôn hết lòng vì Nhân dân phục vụ.

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