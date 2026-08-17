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36 hộ dân xã Tơ Tung tự nguyện bàn giao mặt bằng thi công đường giao thông

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MINH PHƯƠNG
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(GLO)- Sáng 17-8, ông Nguyễn Anh Thơ - Phó Chủ tịch UBND xã Tơ Tung - cho biết: Địa phương vừa khởi công dự án đường trung tâm xã với tổng mức đầu tư 4,7 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

Đáng chú ý, 36 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đều tự nguyện tháo dỡ vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng và không yêu cầu bồi thường, hỗ trợ.

Tuyến đường có chiều dài 635,27 m, nền đường rộng 20 m, mặt đường rộng 9 m. Công trình nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của xã Tơ Tung sau sắp xếp đơn vị hành chính; đồng thời, kết nối đường Trường Sơn Đông với trung tâm hành chính xã và các công trình thiết yếu trên địa bàn.

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Các hộ dân xã Tơ Tung tự nguyện tháo dỡ vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng và không yêu cầu bồi thường, hỗ trợ. Ảnh: Minh Phương

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đạt hơn 90%, cơ bản đáp ứng yêu cầu thi công công trình theo kế hoạch. Tuyến đường dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 12-2026.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo thuận lợi, an toàn cho việc đi lại của người dân, đặc biệt là học sinh, giáo viên Trường THPT Anh hùng Núp; đồng thời góp phần chỉnh trang khu vực trung tâm xã.

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