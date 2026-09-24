Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Trung thu - Mùa của những ước mong trẻ thơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÍ

(GLO)- Mỗi mùa Trung thu, bánh, lồng đèn và quà tặng thường được người lớn chuẩn bị với mong muốn mang niềm vui đến cho trẻ. Thế nhưng, với nhiều em nhỏ, điều mong đợi lại giản dị hơn: được cha mẹ dành thời gian, được vui chơi cùng bạn bè, tự tay làm chiếc lồng đèn và được lắng nghe, sẻ chia.

Với Hoàng Lê Na - học sinh lớp 7B1, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Nan (xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai), Trung thu vui nhất là khi mọi người cùng quây quần, trò chuyện và chia sẻ.

Là học sinh nội trú, Na luôn mong đợi những ngày hội như Trung thu, bởi nó mang đến cảm giác gần gũi, ấm áp như đang ở cùng gia đình.

img-5261.jpg
Em Hoàng Lê Na (đứng) cùng các bạn trong giờ học. Ảnh: M.C

Na thích được cùng các bạn rước đèn, phá cỗ, xem múa lân và trò chuyện. Em đặc biệt mong có dịp cùng bạn bè tự tay làm những chiếc lồng đèn, tự do sáng tạo, trang trí theo sở thích rồi rước đèn bằng chính sản phẩm của mình.

“Điều khiến em vui nhất không phải là giá trị vật chất mà là những khoảnh khắc em và các bạn có thể vui cười, nói chuyện với nhau, qua đó lưu giữ nhiều kỷ niệm vui với bạn bè trong trường” - Na chia sẻ.

Na cũng mong ước gia đình mãi mạnh khỏe, bình an, bạn bè đoàn kết, thầy cô hạnh phúc; bản thân luôn tích cực trong học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi.

img-0480.jpg
Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Nan (xã Ia Nan) hào hứng vui chơi tại chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”. Ảnh: M.C

Còn em Vũ Ngọc Bảo Anh - học sinh lớp 9B, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Nan lại nhìn Trung thu theo một cách khác. Khi còn nhỏ, em từng háo hức vì có đèn lồng, bánh, quà và những buổi vui chơi.

vu-ngoc-bao-anh-mong-muon-luu-giu-nhung-ky-niem-dep-ben-thay-co-ban-be-trong-mua-trung-thu.jpg
Vũ Ngọc Bảo Anh mong muốn lưu giữ những kỷ niệm đẹp bên thầy cô, bạn bè trong mùa Trung thu. Ảnh: M.C

Càng lớn, Bảo Anh càng nhận ra điều đáng quý nhất là những khoảnh khắc được sum vầy, vui chơi và lưu giữ kỷ niệm cùng thầy cô, bạn bè.

Đây là mùa Trung thu cuối cùng của Bảo Anh dưới mái trường THCS. Vì vậy, những phút giây bình dị bên thầy cô, bạn bè càng trở nên đáng trân trọng.

“Những điều ấy có thể hôm nay rất bình thường, nhưng sau này khi rời mái trường, đó lại là những ký ức được nhớ đến nhiều nhất” - Bảo Anh chia sẻ.

Với những em có hoàn cảnh đặc biệt, một mùa Trung thu sum vầy, ấm áp bên gia đình đôi khi vẫn là niềm mong ước xa vời.

Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), em Vũ Thị Thanh Hiền - học sinh lớp 10 - chia sẻ niềm vui khi được mọi người đến tổ chức Trung thu và mong những người đã đồng hành tiếp tục quan tâm đến các em trong những năm tới.

em-vu-thi-thanh-hien-mong-tiep-tuc-nhan-duoc-su-quan-tam-dong-hanh-trong-hoc-tap-va-cuoc-song.png
Em Vũ Thị Thanh Hiền mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành trong học tập và cuộc sống. Ảnh: M.C

Hiền mong có thêm sách vở, bút, thước phục vụ việc học. Nhưng phía sau những mong muốn cụ thể ấy là ước nguyện lớn hơn: được tìm thấy cha mẹ, được cùng cha mẹ đi chơi như những bạn nhỏ khác.

Câu chuyện của Hiền cho thấy, 1 món quà có thể mang đến niềm vui nhất thời cho trẻ, nhưng sự hiện diện của cha mẹ, sự quan tâm của người lớn và cảm giác được yêu thương mới là điều trẻ cần trên hành trình trưởng thành.

Không phải em nhỏ nào cũng có cùng hoàn cảnh, nhưng qua những câu trả lời khác nhau có thể nhận thấy một điểm chung: trẻ mong được người lớn dành thời gian và thực sự quan tâm đến mình.

img-0617-5025.jpg
Các em nhỏ hào hứng chụp ảnh lưu niệm cùng chú Cuội, chị Hằng tại chương trình Tết Trung thu “Sắc màu Trung thu - Lung linh phố núi”. Ảnh: M.C

"Trẻ vui nhất khi được chơi cùng bạn bè, phá cỗ, rước đèn và có những kỷ niệm đẹp với thầy cô. Cha mẹ không nhất thiết phải dành cho con những món quà lớn; chỉ cần hỏi han, động viên và dành thời gian cho con thì các con đã cảm nhận được niềm vui trong mùa trăng rằm tháng Tám" - anh Phan Lương Bằng (xã Ia Nan) chia sẻ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

Đời sống

(GLO)- Mưa giông, gió mạnh, sóng lớn có thể xuất hiện nhanh trên biển, gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với tàu cá. Hệ thống giám sát hành trình và các kênh thông tin từ bờ ra biển được kết nối để cảnh báo sớm, giúp ngư dân kịp thời điều chỉnh hành trình, tránh khu vực nguy hiểm.

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về thiếu nhi và cộng đồng dịp Tết Trung thu

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về thiếu nhi và cộng đồng dịp Tết Trung thu

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, các đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể và nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hướng về thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; lan tỏa tinh thần sẻ chia, đoàn kết quân dân và tình yêu quê hương, biên giới.

Bắc Ninh chính thức lên thành phố, giấy tờ của người dân vẫn được sử dụng theo quy định chuyển tiếp

Bắc Ninh chính thức lên thành phố, giấy tờ của người dân vẫn được sử dụng theo quy định chuyển tiếp

Đời sống

(GLO)- Từ ngày 20-9, tỉnh Bắc Ninh chính thức được gọi là TP. Bắc Ninh theo Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội. Việc thay đổi tên gọi đặt ra yêu cầu về quy định chuyển tiếp đối với giấy tờ, chế độ, chính sách và hoạt động giao dịch của người dân, tổ chức trên địa bàn.

Đánh thức niềm tin ở Plei Rbai

Đánh thức niềm tin ở Plei Rbai

Đời sống

(GLO)- Thôn Plei Rbai (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) hiện có 456 hộ với 1.833 khẩu, đa số là người Jrai. Đây từng là điểm nóng về hoạt động FULRO, “Tin lành Đêga”.

Chung tay đưa SIM chính chủ đến người dân

Chung tay đưa SIM chính chủ đến người dân

Đời sống

(GLO)- Với 1.400 thẻ SIM điện thoại chính chủ được Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai hỗ trợ, nhiều người dân ở các làng, khu dân cư còn khó khăn có thêm điều kiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

null