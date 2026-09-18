Gia Lai: Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn tại nhiều cơ sở

(GLO)- Ngày 17-9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với các cơ sở tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH tại Trạm biến áp 220kV Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc), Trạm biến áp 220kV Phước An (xã Tuy Phước Tây) và Công ty TNHH May Phù Cát (xã Phù Cát).

Tình huống giả định tại mỗi cơ sở được xây dựng phù hợp với đặc điểm hoạt động và đặt ra yêu cầu xử lý sự cố trong điều kiện có nguy cơ cháy lan và có người mắc kẹt.

Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn tại Công ty TNHH May Phù Cát. Ảnh: ĐVCC

Tại Trạm biến áp 220kV Quy Nhơn, giả định cháy máy biến áp T3-115/24/11kV 40MVA, diện tích khoảng 50 m², có 2 người mắc kẹt. Tại Trạm biến áp 220kV Phước An, giả định cháy máy biến áp tự dùng TD41, diện tích khoảng 80 m², có 2 người mắc kẹt. Chất cháy chủ yếu là dầu cách điện, máy móc, thiết bị điện và vật liệu liên quan.

Tại Công ty TNHH May Phù Cát, tình huống giả định xảy ra cháy tại nhà xưởng sản xuất, diện tích khoảng 100 m², nguyên nhân do sự cố kỹ thuật hệ thống điện. Chất cháy gồm: gỗ, máy móc, vải và các vật dụng phục vụ sản xuất, đám cháy có nguy cơ lan sang các khu vực lân cận.

Các lực lượng tham gia thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn tại Trạm biến áp 220kV Phước An. Ảnh: ĐVCC

Khi phát hiện sự cố, lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng báo động, cắt điện khu vực cháy, hướng dẫn người lao động thoát nạn, kiểm đếm người, cứu người mắc kẹt và triển khai phương tiện chữa cháy ban đầu; đồng thời báo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức trinh sát, tiếp nhận quyền chỉ huy, tìm kiếm, cứu người bị nạn và triển khai các đội hình chữa cháy.

Lực lượng chuyên nghiệp phối hợp với lực lượng PCCC cơ sở triển khai các mũi phun nước tiếp cận khu vực cháy, tổ chức dập lửa, làm mát, ngăn cháy lan và bảo vệ các khu vực, thiết bị lân cận.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và lực lượng cơ sở sử dụng vòi lăn phun nước dập lửa tại Trạm biến áp 220kV Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Tại các trạm biến áp, lực lượng chữa cháy và CNCH tập trung tìm kiếm, đưa người mắc kẹt ra ngoài. Tại Công ty TNHH May Phù Cát, 2 xe chữa cháy triển khai đội hình 2 lăng B tiếp cận nhà xưởng, tổ chức chữa cháy và chống cháy lan.