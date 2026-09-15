Gia Lai: Tuyên dương các tập thể, cá nhân cứu 32 ngư dân gặp nạn giữa biển

(GLO)- Ngày 14-9, tại Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, cấp ủy, chính quyền phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) và xã Núi Thành (TP. Đà Nẵng) tổ chức tuyên dương, khen thưởng các cá nhân đã tham gia cứu vớt 32 ngư dân trên tàu câu mực QNa-90859-TS gặp nạn trên biển.

Tại buổi gặp mặt, chính quyền các địa phương đã trao giấy khen và tiền thưởng cho thuyền trưởng cùng thuyền viên 2 tàu cá tỉnh Gia Lai đã trực tiếp tham gia cứu người trên biển.

Cấp ủy, chính quyền phường Hoài Nhơn Đông khen thưởng các ngư dân tham gia cứu nạn tàu cá QNa-90859-TS của ngư dân xã Núi Thành gặp nạn trên biển. Ảnh: N.O

Các địa phương cũng cho biết đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng khen thưởng các tập thể, cá nhân có hành động dũng cảm trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn.

Trước đó, vào ngày 22-8, tàu cá QNa-90859-TS của ngư dân xã Núi Thành gặp nạn và chìm trên biển. Đến ngày 28-8, 2 tàu cá BĐ-98960-TS và BĐ-98848-TS phát hiện, cứu vớt được 32 ngư dân.

Trong đó, tàu cá BĐ-98960-TS do ông Nguyễn Văn Hữu (trú tại phường Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng đã trực tiếp cứu được 30 người; 2 ngư dân còn lại được tàu cá BĐ-98848-TS cứu vớt.

Trong số 32 ngư dân được cứu, có 3 ngư dân ở phường Hoài Nhơn Đông gồm: Nguyễn Ninh (SN 1977), Trương Văn Dân (SN 1982) và Bùi Gặp (SN 1989).

Cấp ủy, chính quyền phường Hoài Nhơn tặng cờ Tổ quốc, quà cho đại diện 2 tàu cá BĐ-98960-TS và BĐ-98848-TS đã tham gia cứu tàu cá QNa-90859-TS gặp nạn trên biển. Ảnh: N.O

Theo lời kể của các ngư dân, tàu câu mực QNa-90859-TS đang trên hành trình trở về bờ sau chuyến đánh bắt kéo dài khoảng 1 tháng thì gặp nạn. Cơn gió lốc cực mạnh bất ngờ quét qua khiến tàu nghiêng rồi chìm xuống biển chỉ trong khoảng 10 phút.

Trong số 51 người trên tàu, 46 người kịp thoát ra ngoài, 5 người còn lại mắc kẹt bên trong và chìm cùng con tàu. Những người thoát nạn tận dụng các vật dụng trên tàu kết thành bè hoặc bám vào các vật dụng trôi nổi để cầm cự giữa biển, chịu đói, khát và lạnh suốt nhiều ngày.

Đồn Biên phòng Tam Quan Nam tặng quà cho các ngư dân tham gia cứu 32 người gặp nạn trên biển. Ảnh: N.O

Ông Bùi Gặp (48 tuổi, trú phường Hoài Nhơn Đông) - một trong những ngư dân được cứu sống - cho biết: Đến ngày thứ 4, ông cùng các bạn thuyền gần như không còn hy vọng sống.

“Chúng tôi nghĩ mình sẽ chết, không còn phép màu nào giữa biển cả mênh mông. 4 ngày ngâm mình trong nước lạnh, nhịn đói, nhịn khát khiến ai cũng kiệt sức và dần mất ý thức. Khi tàu của anh Hữu đến cứu, anh em mừng đến mức chỉ biết khóc, không nói được lời nào” - ông Gặp kể.

Nhớ lại hành trình tìm kiếm các ngư dân mất tích, thuyền trưởng tàu BĐ-98960-TS Nguyễn Văn Hữu cho hay: Chiều 26-8, vợ chủ tàu ở xã Núi Thành gọi điện cho vợ ông nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Từ thông tin gia đình cung cấp kết hợp với bản tin nhận được trên tàu, ông Hữu nhận định tàu của mình đang hoạt động không quá xa khu vực tàu QNa-90859-TS gặp nạn nên quyết tâm hỗ trợ tìm kiếm.

Đêm 27-8, tàu của ông Hữu bất ngờ gặp 1 chiếc bình gas màu đỏ trôi trên biển. Với kinh nghiệm nhiều năm đi biển, ông phán đoán đây có thể là vật dụng từ tàu bị nạn trôi ra nên quan sát hướng dòng chảy và cho tàu chạy để tìm kiếm.

Những ngư dân tàu cá BĐ-98960-TS đã cứu vớt được 30 ngư dân tàu câu mực chìm trên biển vừa trở về bờ. Ảnh: NVCC

Đến sáng 28-8, tàu cá của ông Hữu phát hiện 10 ngư dân đang bấu víu trên 1 tấm bè gỗ. Các thuyền viên lập tức tổ chức cứu vớt, đưa những người gặp nạn lên tàu sưởi ấm, chăm sóc sức khỏe ban đầu.

“Lúc đó, các ngư dân gần như đã kiệt sức nên chúng tôi tranh thủ chạy tàu thật nhanh để cứu người. Có người khi đưa lên tàu đã không còn sức. Nếu chậm thêm khoảng 5-10 phút, có thể họ đã buông xuôi” - thuyền trưởng Hữu kể.

Các ngư dân trên 2 tàu cá tham gia cứu nạn cùng những ngư dân được cứu sống chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt. Ảnh: N.O

Sau khi cứu được 10 người đầu tiên, tàu của ông Hữu tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm những người đang trôi dạt rải rác trên biển. Tổng cộng, tàu BĐ-98960-TS đã cứu được 30 ngư dân; 2 người khác được tàu BĐ-98848-TS cứu. Sau đó, 32 ngư dân được chuyển sang tàu của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Cảnh sát biển để chăm sóc, sơ cứu trước khi đưa vào đất liền.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Hoàng Châu Sơn - Chủ tịch UBND xã Núi Thành (TP. Đà Nẵng) gửi lời cảm ơn đến các ngư dân trên 2 tàu cá của tỉnh Gia Lai đã không quản hiểm nguy, tích cực tìm kiếm và cứu sống những ngư dân địa phương gặp nạn trên biển.

Ông Hoàng Châu Sơn - Chủ tịch UBND xã Núi Thành tặng giấy khen và quà cho đại diện 2 tàu cá BĐ-98960-TS và BĐ-98848-TS đã tham gia cứu tàu cá địa phương gặp nạn trên biển. Ảnh: H.L

Theo ông Sơn, hiện vẫn còn 19 ngư dân mất tích. Các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm; chính quyền và các đoàn thể địa phương tiếp tục thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với những gia đình có người gặp nạn.