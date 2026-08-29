Cảnh sát biển khám bệnh, tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số xã Đak Pơ

Dự chương trình có Đại tá Trần Hồng Quế - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; đồng chí Phạm Huy Toàn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương.

Cảnh sát biển khám bệnh, tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Đak Pơ. Ảnh: N.T

Tại chương trình, các y, bác sĩ đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 150 người dân là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Người dân được kiểm tra sức khỏe, tư vấn phòng, chống một số bệnh thường gặp và hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe.

Cùng với đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo và vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo các tôn giáo chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao 50 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng gồm tiền mặt và hiện vật, tặng ảnh Bác Hồ cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; trao 10 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập và 13 suất quà, mỗi suất 2 triệu đồng cho người có uy tín trên địa bàn.

Các hoạt động góp phần chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Đak Pơ; tăng cường tình đoàn kết quân dân và mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát biển với cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương. Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 28 năm Ngày truyền thống Cảnh sát biển Việt Nam (28/8/1998 – 28/8/2026).

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà lưu niệm cho xã Đak Pơ. Ảnh: N.T

Trước đó, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 do Đại tá Trần Hồng Quế làm trưởng đoàn đến chào xã giao Đảng ủy, chính quyền xã Đak Pơ. Tiếp đoàn có đồng chí: Lê Thị Thanh Mai - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Phạm Thị Thúy - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND xã; Đỗ Huy Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND xã; Nguyễn Thị Kim Dung - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Pơ.

Tại buổi gặp mặt, hai bên trao đổi về công tác dân vận, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và tăng cường phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát biển với cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương. Dịp này, Đoàn công tác trao tặng quà lưu niệm cho xã Đak Pơ.