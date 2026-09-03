Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Lớp học của những người thầy quân hàm xanh

Gần 5 năm qua, lớp học hè miễn phí do Đồn Biên phòng Ia Púch tổ chức đã trở thành điểm đến quen thuộc của học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Púch. Vào các buổi sáng thứ hai, thứ tư và thứ sáu hằng tuần, tiếng đọc bài hòa cùng tiếng cười nói của các em làm rộn ràng lớp học nơi biên giới.

Gần 5 năm qua, Đồn Biên phòng Ia Púch duy trì lớp học hè miễn phí cho các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Phương

Em Rơ Chăm Trung Đức, học sinh lớp 6 Trường Tiểu học và THCS Phù Đổng, đã nhiều năm tham gia lớp học. Với em, đây không chỉ là nơi ôn lại kiến thức mà còn là sân chơi bổ ích trong những ngày hè.

“Lớp học của các chú bộ đội vui lắm. Chúng cháu được học, được chơi và học thêm nhiều kỹ năng. Nhờ vậy, em tự tin hơn khi bước vào năm học mới” - Đức chia sẻ.

Khu vực biên giới xã Ia Púch còn nhiều khó khăn, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Trong dịp hè, nhiều em theo cha mẹ lên rẫy, trong khi những em ở nhà không có nhiều điều kiện để ôn tập, vui chơi và rèn luyện.

Từ thực tế đó, Đồn Biên phòng Ia Púch phối hợp với chính quyền địa phương và nhà trường duy trì lớp học hè miễn phí, giúp các em củng cố kiến thức và có thêm môi trường sinh hoạt lành mạnh.

Những người thầy quân hàm xanh kiên trì dạy các em từ con chữ, phép tính, giúp các em từng bước tiến bộ khi bước vào năm học mới. Ảnh: Minh Phương

Theo Thượng úy Phan Đình Duy - Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Púch, mỗi buổi có khoảng 15-20 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 tham gia. Do trình độ không đồng đều, cán bộ, chiến sĩ chia nhóm, hướng dẫn phù hợp với từng em; những học sinh còn yếu được tranh thủ kèm thêm trong thời gian bám địa bàn.

“Chúng tôi kiên trì hướng dẫn từng con chữ, phép tính, giúp các em từng bước tiến bộ” - Thượng úy Duy cho biết. Không chỉ học văn hóa, các em còn được tham gia trò chơi tập thể, hoạt động trải nghiệm, học kỹ năng sống, xử lý tình huống và phòng tránh tai nạn. Sự gần gũi của những người thầy quân hàm xanh khiến lớp học trở thành nơi các em mong chờ mỗi dịp hè.

Trung tá Phan Công Thắng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Púch, cho biết đơn vị xác định chăm lo học sinh vùng biên là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Cán bộ, đảng viên được phân công phụ trách địa bàn, đến từng gia đình vận động các em tham gia học tập, đồng thời trực tiếp đứng lớp, kèm cặp những học sinh còn yếu.

“Qua lớp học, chúng tôi không chỉ giúp các em củng cố kiến thức mà còn có điều kiện gần gũi, hiểu hơn hoàn cảnh, tâm tư của người dân. Qua đó góp phần củng cố tình quân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân” - Trung tá Thắng nói.

Điểm tựa để những ước mơ không dang dở

Nếu lớp học hè là sự đồng hành trong những ngày nghỉ thì chương trình “Nâng bước em tới trường” và mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng” lại là hành trình lâu dài, giúp những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục đến trường.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch tặng quà động viên em Rơ Lan Mưa - học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”. Ảnh: Minh Phương

Sinh ra trong một gia đình hộ nghèo ở làng Goòng (xã Ia Púch), Rơ Lan Mưa, học sinh lớp 9, từ nhỏ sống cùng mẹ. Hoàn cảnh khó khăn từng khiến con đường đến trường của em đứng trước nguy cơ dang dở.

Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, từ tháng 9-2017, Đồn Biên phòng Ia Púch đưa Mưa vào chương trình “Nâng bước em tới trường”. Sự hỗ trợ và động viên của cán bộ, chiến sĩ trở thành điểm tựa để em tiếp tục học tập.

“Em cảm ơn các chú Bộ đội Biên phòng. Em sẽ cố gắng học tập để sau này trở thành cô giáo, dạy chữ cho các em nhỏ vùng sâu, vùng xa” - Mưa chia sẻ.

Với những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sự chăm lo còn được các cán bộ, chiến sĩ thực hiện bằng cách đưa các em về sống cùng đơn vị theo mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”. Tại đây, các em được chăm lo từ việc ăn ở, học tập đến rèn luyện nền nếp, kỹ năng sống.

Góc học tập của em Rơ Lan Tới tại Tổ công tác địa bàn (Đồn Biên phòng Ia Púch). Ảnh: Minh Phương

Từ tháng 2-2024, Rơ Lan Tới, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học và THCS Phù Đổng, được Đồn Biên phòng Ia Púch nhận nuôi dưỡng theo mô hình này.

Hơn 2 năm sống cùng những người lính quân hàm xanh, em không chỉ được chăm lo việc ăn ở, học tập mà còn học cách tự lập từ những việc nhỏ như vệ sinh cá nhân, gấp chăn màn, sắp xếp góc học tập và tự giác học bài.

“Các bố bộ đội dạy em nhiều điều. Em thấy mình tự tin, học tập tốt hơn và muốn sau này trở thành chiến sĩ Biên phòng” - Tới nói.

Đại tá Đoàn Ngọc Báu - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết: Qua hơn 10 năm triển khai chương trình “Nâng bước em tới trường”, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã nhận đỡ đầu hàng trăm học sinh với kinh phí hàng tỷ đồng. Riêng năm học 2025-2026, đơn vị nhận đỡ đầu, hỗ trợ 77 em, trong đó có 4 em ở địa bàn ngoại biên. Kết thúc năm học, có 15 em tốt nghiệp THPT, trong đó có 7 em đậu đại học, 1 em đậu Cao đẳng y tế Gia Lai, 1 em học nghề sửa chữa ô tô.

Theo Trung tá Phan Công Thắng, chăm sóc một đứa trẻ là trách nhiệm không nhỏ, nhất là với những cán bộ, chiến sĩ còn trẻ. Tuy nhiên, khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của các em, cán bộ, chiến sĩ đều xem việc chăm sóc, dạy dỗ như trách nhiệm của người thân trong gia đình. “Điều khiến chúng tôi vui nhất là thấy các cháu ngày càng ngoan, tự giác, biết yêu thương và có ước mơ. Với chúng tôi, đó chính là kết quả ý nghĩa nhất” - Trung tá Thắng chia sẻ.

Không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biên, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch còn tiếp sức cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thắm đượm tình quân dân nơi biên giới. Ảnh: Minh Phương

Trước thềm năm học 2026-2027, Đồn Biên phòng Ia Púch tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền, nhà trường và gia đình rà soát, theo dõi những học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ học tập và trao học bổng cho các em.

Từ những con chữ đầu đời đến những ước mơ lớn hơn, các em đang được tiếp thêm niềm tin để trưởng thành. Có em mơ trở thành cô giáo để dạy chữ cho trẻ em vùng sâu, có em lại ước khoác lên mình bộ quân phục màu xanh. Những ước mơ ấy, dù khác nhau, đều bắt đầu từ sự đồng hành âm thầm của những người lính nơi biên giới.