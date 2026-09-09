Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

Những ca trực lặng thầm, cùng quá trình huấn luyện, rèn luyện bền bỉ của họ góp phần bảo đảm an toàn các mục tiêu được giao và xây dựng hình ảnh người lính tận tụy, mẫu mực.

Giữ vững kỷ luật, chắc từng vị trí

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 thực hiện nhiệm vụ tuần tra, thay ca canh gác. Ảnh: N.T

Một ngày của người lính vệ binh Tiểu đoàn 27 bắt đầu từ việc nhận nhiệm vụ, kiểm tra vũ khí, trang bị, nắm tình hình và nhanh chóng vào vị trí được phân công. Người bám trụ tại các vọng gác, người thực hiện nhiệm vụ kiểm soát quân sự được duy trì chính quy, kỷ luật, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu được giao.

Trung tá Chu Văn Thông - Chính trị viên Tiểu đoàn 27 - cho biết: Đơn vị xác định canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự là những nhiệm vụ quan trọng, gắn trực tiếp với việc duy trì nền nếp chính quy, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của bộ đội. Vì vậy, đơn vị thường xuyên quán triệt để cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nhiệm vụ, chấp hành nghiêm chế độ trực, chủ động dự báo để có biện pháp xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh.

Đối với người lính vệ binh, sự cảnh giác phải được duy trì trong mọi điều kiện. Hạ sĩ Nguyễn Thành Lập, chiến sĩ Trung đội Kiểm soát quân sự, Tiểu đoàn 27, cho rằng, tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật và sự cảnh giác là những yêu cầu quan trọng đối với người lính vệ binh. “Chúng tôi luôn xác định bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các mục tiêu được giao là nhiệm vụ hàng đầu” - Hạ sĩ Nguyễn Thành Lập nói.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Tiểu đoàn 27 duy trì nghiêm công tác huấn luyện. Cán bộ, chiến sĩ được rèn luyện điều lệnh, lễ tiết, tác phong; nắm chắc các quy định về canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự; luyện tập kỹ năng quan sát, nhận biết và xử trí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Qua huấn luyện, những quy định, yêu cầu được chuyển hóa thành kỹ năng thực hành. Bộ đội được rèn luyện khả năng giữ bình tĩnh, xử lý chính xác, đúng quy định khi có tình huống phát sinh. Cùng với nghiệp vụ, việc rèn luyện thể lực cũng được chú trọng nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiều điều kiện khác nhau.

Sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 còn tham gia phục vụ các hoạt động khánh tiết, nghi lễ của Quân đoàn 34 và địa phương. Ảnh: N.T

Ngoài canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 còn tham gia phục vụ các hoạt động tiêu binh, đón tiếp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội đến thăm và làm việc tại Quân đoàn 34. Ở những nhiệm vụ này, yêu cầu về tác phong, đội hình và sự chính xác được đặt lên hàng đầu.

Từ tư thế, động tác đến thời điểm thực hiện đều phải thống nhất, bảo đảm sự trang nghiêm và đúng quy định. Mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ thực hiện đúng phần việc của mình mà còn phải phối hợp nhịp nhàng với đồng đội để tạo nên một đội hình thống nhất.

Tiểu đoàn 27 còn có Đội Quân nhạc thực hiện nhiệm vụ phục vụ các hoạt động nghi lễ của Quân đoàn và các cơ quan, đơn vị. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ trong đội không chỉ rèn luyện bản lĩnh, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật của người quân nhân mà còn thường xuyên luyện tập, làm chủ nhạc cụ, bảo đảm từng giai điệu, tiết tấu chính xác, phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ với đội hình nghi lễ.

Phía sau những buổi lễ trang nghiêm là quá trình luyện tập bền bỉ. Từng động tác, từng nhịp nhạc đều phải được thực hiện thống nhất, chính xác. Đó cũng là yêu cầu chung trong mọi nhiệm vụ mà người lính Tiểu đoàn 27 đảm nhiệm.

Thượng úy Hồ Đăng Quân - Trung đội trưởng Trung đội Kiểm soát quân sự - cho biết: Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải luôn xác định rõ trách nhiệm, nêu cao tinh thần cảnh giác và duy trì nghiêm các chế độ công tác. Đây là yêu cầu quan trọng bởi nhiệm vụ của đơn vị liên quan trực tiếp đến bảo đảm an toàn và góp phần xây dựng hình ảnh chính quy của người quân nhân.

Những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ và phong trào thi đua là minh chứng cho sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27. Trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị xếp thứ nhất ở Khối 5 của Bộ Tham mưu trong phong trào Thi đua quyết thắng. Cùng thời gian, đơn vị đạt giải nhì Hội thi tuyên truyền viên trẻ và Hội thi Phòng Hồ Chí Minh cấp Bộ Tham mưu; nhiều cán bộ, chiến sĩ đạt thành tích cao tại các hội thi, hội thao cấp Bộ Tham mưu và Quân đoàn.