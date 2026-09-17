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Binh chủng Công binh khảo sát, xây dựng đề án nâng cao năng lực công trình chiến đấu

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(GLO)- Ngày 16-9, tại Gia Lai, Binh chủng Công binh tổ chức hội thảo khảo sát thực địa phục vụ xây dựng Đề án “Nâng cao năng lực xây dựng công trình chiến đấu giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo”.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Binh chủng Công binh, các cơ quan chức năng Quân khu 5; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai; trưởng ban, trợ lý công binh bộ chỉ huy quân sự 5 tỉnh, thành phố; cán bộ công trình, cán bộ xe máy thuộc Lữ đoàn Công binh 270 và Lữ đoàn Công binh 280.

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Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: T.P

Tại hội thảo, các cơ quan, đơn vị tập trung báo cáo, tổng hợp số liệu về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình chiến đấu từ năm 2020 đến nay; đánh giá công tác quản lý đầu tư xây dựng, tổ chức thi công, quản lý chất lượng công trình và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Các đại biểu cũng phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực xây dựng công trình chiến đấu; trao đổi, đề xuất giải pháp về tổ chức lực lượng, biên chế, trang bị, phương tiện, chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

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Đoàn công tác Binh chủng Công binh khảo sát thực địa. Ảnh: T.P

Thông qua thảo luận, các ý kiến tập trung làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, bất cập và nguyên nhân; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức lực lượng, quản lý, thi công, bảo đảm kỹ thuật và phương tiện phục vụ xây dựng công trình chiến đấu.

Các kiến nghị, đề xuất của cơ quan, đơn vị được đoàn công tác Binh chủng Công binh ghi nhận, tổng hợp để báo cáo Thủ trưởng Binh chủng Công binh và Bộ Quốc phòng, phục vụ quá trình nghiên cứu, hoàn thiện Đề án “Nâng cao năng lực xây dựng công trình chiến đấu giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo”.

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