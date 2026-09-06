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Lữ đoàn 573 hoàn thành diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 1 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Từ ngày 3 đến 5-9, Ban Chỉ đạo diễn tập “PK-26” Quân khu 5 tổ chức diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 1 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa cho Lữ đoàn 573. 

Với đề mục “Lữ đoàn Pháo phòng không trong chiến dịch tiến công”, cuộc diễn tập được tiến hành qua 3 giai đoạn: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu.

Năm nay, Ban Chỉ đạo diễn tập “PK-26” Quân khu 5 đưa nội dung thực hiện kế hoạch “Vòm phòng không bền vững” vào diễn tập.

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Hội nghị ra nghị quyết chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong diễn tập. Ảnh: H.P

Khung diễn tập của Lữ đoàn 573 đã tập nghiên cứu, vận dụng những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn các cuộc chiến tranh, xung đột trên thế giới thời gian qua, tập trung vào các tình huống phức tạp, bất ngờ, cường độ cao.

Qua đó, đặt ra yêu cầu cao đối với cơ quan, cán bộ chỉ huy trong nắm tình hình, đánh giá đúng tình huống, kịp thời tham mưu và tổ chức lực lượng xử trí hiệu quả.

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Chỉ huy Lữ đoàn 573 trao đổi phương án xử trí tình huống trong diễn tập. Ảnh: H.P

Ban Chỉ đạo diễn tập “PK-26” Quân khu 5 đánh giá: Lữ đoàn 573 đã tổ chức diễn tập nghiêm túc, đúng kế hoạch, vận hành linh hoạt, xử trí tốt các tình huống, bảo đảm an toàn tuyệt đối và hoàn thành tốt nội dung đề ra.

Kết quả diễn tập là cơ sở để Lữ đoàn 573 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời miền Trung - Tây Nguyên.

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