(GLO)- Từ những nhóm Zalo kết nối người dân đến các buổi “Chủ nhật về làng”, lực lượng Công an toàn tỉnh Gia Lai đang đổi mới công tác dân vận theo hướng gần dân, sát cơ sở, gắn kết với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các lực lượng ở khu dân cư.

Qua đó, phát huy sức mạnh của nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc từ cơ sở.

Nhiều mô hình thiết thực

Sau 1 năm triển khai mô hình “Đồng hành phản ánh - Gìn giữ an ninh” trên nền tảng Zalo, Công an xã Ân Hảo đã tạo thêm kênh tương tác trực tiếp với người dân, phục vụ tuyên truyền, tiếp nhận thông tin và phòng ngừa tội phạm.

Mô hình có 17 cộng đồng Zalo với 3.451 thành viên, gồm lực lượng Công an xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn, ban công tác Mặt trận, tổ chức đoàn thể, thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và người dân.

Thông qua tài khoản Zalo, Công an xã thường xuyên cung cấp thông tin, cảnh báo nguy cơ mất an ninh trật tự, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa.

Công an xã Ân Hảo phối hợp với Đoàn Thanh niên xã ra quân tuyên truyền về an ninh trật tự và chuyển đổi số. Ảnh: ĐVCC

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Dương - Phó Trưởng Công an xã - cho biết: Lực lượng công an đã đăng tải hơn 2.000 lượt video, hình ảnh, poster và nội dung tuyên truyền.

Qua các nhóm cộng đồng, Công an xã tiếp nhận 12 tin báo và 72 phản ánh về an ninh trật tự do người dân cung cấp. Lực lượng công an kịp thời kiểm tra, xác minh, xử lý các vụ việc.

Đáng chú ý là lực lượng công an xã đã giải cứu 1 trường hợp người dân bị lừa sang Campuchia; vận động giao nộp nhiều loại vũ khí, pháo nổ; hỗ trợ 2 hộ gia đình tìm được người thân và hướng dẫn 128 lượt công dân thực hiện thủ tục hành chính…

Tại thôn Tân Xuân (xã Ân Hảo), hoạt động của mô hình được gắn với công tác tuần tra, kiểm soát của tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Ông Phạm Văn Chín - Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn - cho hay, tổ thường xuyên phối hợp với Công an xã kiểm tra tại những khu vực có nguy cơ phát sinh phức tạp, qua đó phối hợp giải quyết 47 phản ánh của người dân về an ninh trật tự.

Bà Võ Thị Hồng Sương (thôn Tân Xuân) cho rằng, thông tin được chia sẻ qua nhóm Zalo giúp người dân nhận diện nguy cơ mất an ninh trật tự, nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tố giác tội phạm. Nhờ đó, tình trạng tụ tập gây rối trật tự công cộng, hát karaoke quá giờ quy định trên địa bàn đã giảm.

Nếu ở Ân Hảo, công nghệ tạo thêm kênh kết nối với người dân thì tại xã Ia Hrung, phương châm gần dân được cụ thể hóa bằng mô hình “Chủ nhật về làng”.

Với 20 thôn, làng, trong đó có 13 làng đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi Chủ nhật hằng tuần, lực lượng Công an xã luân phiên xuống địa bàn nắm tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, tuyên truyền pháp luật và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.

Lực lượng Công an xã Ia Hrung về làng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân. Ảnh: Hoàng Huy

Theo thiếu tá Trần Huy Hoàng - Phó Trưởng Công an xã Ia Hrung, qua mô hình, lực lượng công an tập trung cảnh báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm, nhất là lừa đảo trên không gian mạng và các tệ nạn xã hội.

Đồng thời, hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, cấp căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi và giải quyết những nhu cầu chính đáng ngay tại cơ sở.

Mô hình còn hỗ trợ những trường hợp lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng. Nghe theo lời dụ dỗ của đối tượng xấu, anh Puih Hen (SN 1997, làng Blang, xã Ia Hrung) vượt biên sang Thái Lan sống trong hoàn cảnh rất khó khăn.

Sau khi hồi hương ngày 12-8 vừa qua, anh được chính quyền địa phương tiếp nhận, bàn giao về gia đình và được Công an xã hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục, giấy tờ tùy thân để sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Củng cố “thế trận lòng dân”

Cùng với các mô hình dân vận, Công an tỉnh phân công 162 đơn vị kết nghĩa với 162 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường gắn kết giữa lực lượng công an với cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Sau khi kết nghĩa vào cuối tháng 12-2025, lực lượng Công an xã Đak Pơ thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chi bộ và Ban Công tác Mặt trận làng Kuk Kôn tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa tội phạm, chấp hành quy định về an ninh trật tự và an toàn giao thông, từng bước xóa bỏ tập tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.

Công an xã Đak Pơ trao quà cho người dân làng Kuk Kôn trong chương trình kết nghĩa. Ảnh: Lan Anh

Ông Đinh Văn Phới - Bí thư Chi bộ làng Kuk Kôn - bày tỏ: Sau sáp nhập, làng có 246 hộ, trong đó, 156 hộ dân tộc Bahnar. Công an xã thường xuyên xuống làng tuyên truyền pháp luật; trao 160 lá cờ Tổ quốc, tặng quà cho trẻ em, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn và hỗ trợ 5 triệu đồng để làng lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường.

Theo đại tá Ngô Cự Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh, các mô hình được triển khai nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, giữ vững ổn định từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở.

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 114 mô hình về an ninh trật tự, gồm 78 mô hình trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và 36 mô hình “Dân vận khéo” trong Công an nhân dân. Các mô hình góp phần đưa phong trào đi vào chiều sâu, gắn bảo đảm an ninh trật tự với chăm lo an sinh xã hội và phong trào thi đua “Ba nhất”.

“Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục củng cố, nhân rộng các mô hình hiệu quả và xây dựng mô hình mới phù hợp thực tiễn; kết hợp dân vận với ứng dụng mạng xã hội, phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số và chức sắc tôn giáo.

Đồng thời, tăng cường cung cấp thông tin cảnh báo tội phạm, hướng dẫn thủ tục hành chính bằng tiếng phổ thông và tiếng Jrai, Bahnar, giúp người dân dễ tiếp cận, chủ động phòng ngừa và tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư” - đại tá Ngô Cự Vinh nhấn mạnh.