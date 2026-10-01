Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Khai giảng năm học 2026-2027 Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN THÚY
HUY BẮC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 1-10, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Quân khu 5 tổ chức công bố quyết định thành lập và khai giảng năm học 2026-2027 Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung.

Dự lễ có đại diện lãnh đạo Quân khu 5; đại biểu Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị cùng cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học viên khóa I của Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung.

trung-tuong-le-ngoc-hai-tu-lenh-quan-khu-5-trao-quyet-dinh-thanh-lap-phan-hieu-1-truong-thieu-sinh-quan-mien-trung-cho-ban-chi-huy-phan-hieu-1-2614.jpg
Trung tướng Lê Ngọc Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5 trao Quyết định thành lập Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung cho Ban Chỉ huy Phân hiệu 1. Ảnh: Huy Bắc

Theo Quyết định số 5243/QĐ-BQP ngày 21-9-2026 của Bộ Quốc phòng về việc thành lập Phân hiệu Trường Thiếu sinh quân trực thuộc Trường Thiếu sinh quân miền Bắc, miền Trung, miền Nam (thời bình) tại các Quân khu: 2, 3, 4, 5, 7, 9, Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung được thành lập nhằm phát hiện, giáo dục, rèn luyện những học sinh có tố chất, tạo nguồn cán bộ chất lượng cho Quân đội và các địa phương; đồng thời góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Năm học 2026-2027, Phân hiệu đón 160 học sinh nam, nữ, tổ chức thành 4 lớp, gồm 2 lớp 6 và 2 lớp 10.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phân hiệu nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng nền nếp chính quy, duy trì nghiêm kỷ luật; đồng thời tạo dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay từ năm học đầu tiên.

160-hoc-vien-khoa-i-cua-phan-hieu-1-truong-thieu-sinh-quan-mien-trung-trong-ngay-khai-giang-nam-hoc-2026-2027.jpg
Các học viên khóa I của Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung trong ngày khai giảng năm học 2026-2027. Ảnh: Trần Thúy

Phân hiệu xác định xây dựng mô hình trường học “Xanh - An toàn - Kỷ cương - Thông minh - Hiện đại”; duy trì nền nếp học tập, sinh hoạt, rèn luyện phù hợp với tâm lý, lứa tuổi học sinh; đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; đồng hành cùng học sinh trong học tập và sinh hoạt; chú trọng giáo dục nhân cách, kỹ năng sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, tạo nền tảng để các em phát triển toàn diện.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 24-9, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật và xây dựng cơ bản tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573. Tham gia đoàn có Đại tá Lương Kế Điềm - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu.

Quân đoàn 34 kiểm tra công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn

Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 kiểm tra công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tại các đơn vị

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 22 và 23-9, đoàn công tác do Thiếu tướng Dương Văn Quang - Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác 1389, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tại Kho Hậu cần-Kỹ thuật 789, Trung đoàn Thông tin 29 và Trung đoàn Vận tải 827.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra xây dựng chính quy tại Đồn Cửa khẩu Lệ Thanh

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra xây dựng chính quy tại Đồn Cửa khẩu Lệ Thanh

Chính trị

(GLO)- Ngày 21-9, Đoàn kiểm tra số 2 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, do Đại tá Phan Hữu Tiếp, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu, làm Trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra công tác xây dựng chính quy, việc thực hiện các thiết chế và quy trình công tác tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Gia Lai.

Cảnh báo an toàn trong thời gian Trung đoàn 739 bắn đạn thật tại xã Bình An ngày 22-9

Cảnh báo an toàn trong thời gian Trung đoàn 739 bắn đạn thật tại xã Bình An ngày 22-9

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Trung đoàn 739 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) sẽ tổ chức bắn đạn thật tại thao trường Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2 (xã Bình An) vào ngày 22-9. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân được đề nghị không đi lại, lao động, sản xuất trong khu vực thao trường để bảo đảm an toàn.

null