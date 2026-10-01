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Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 ký kết quy chế phối hợp với 3 xã biên giới

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
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(GLO)- Chiều 30-9, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15) tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp hoạt động với UBND các xã Ia Dom, Ia Nan và Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai).

Dự hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan chức năng Binh đoàn 15; cấp ủy, chính quyền, MTTQ, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự các xã Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn; đại diện các đồn biên phòng trên địa bàn cùng cán bộ, chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72.

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Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 ký kết quy chế phối hợp với 3 xã biên giới. Ảnh: ĐVCC

Theo quy chế phối hợp được ký kết, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 và UBND các xã thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, nắm tình hình địa bàn; phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Khi xảy ra các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ hoặc ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, các bên chủ động trao đổi thông tin, hiệp đồng lực lượng, phương tiện để xử lý kịp thời.

Hai bên phối hợp phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; củng cố cơ sở hạ tầng, triển khai hoạt động dân vận, an sinh xã hội, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Trong đó, ưu tiên lao động địa phương, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số vào làm việc tại các đơn vị thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72.

Các nội dung phối hợp còn tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chăm sóc sức khỏe người dân; bảo vệ rừng, tài nguyên, môi trường; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và thực hiện công tác đối ngoại trên tuyến biên giới theo quy định.

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Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: ĐVCC

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