Đoàn KT-QP 74 hỗ trợ thi công hoàn thiện Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Chia

(GLO)- Ngày 25-8, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 74 tổ chức lực lượng hỗ trợ thi công, hoàn thiện cơ sở vật chất, vệ sinh và chỉnh trang khuôn viên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Chia (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai), chuẩn bị các điều kiện đón năm học mới 2026-2027.

Theo đó, Đoàn KT-QP 74 đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và người lao động thuộc các cơ quan, bệnh xá, Trường Mầm non Hoa Hồng và các đội sản xuất tham gia hỗ trợ nhà trường.

Lãnh đạo Đoàn KT-QP 74 chỉ đạo, động viên cán bộ, chiến sĩ và người lao động hỗ trợ hoàn thiện khuôn viên trường. Ảnh: Thanh Tịnh

Lực lượng của đơn vị phối hợp thu gom vật liệu xây dựng dư thừa, tổng vệ sinh khuôn viên; làm sạch các phòng học, phòng nội trú, phòng hội đồng và các công trình sinh hoạt; đào hố trồng cây xanh, chỉnh trang cảnh quan, góp phần xây dựng môi trường sư phạm xanh - sạch - đẹp, sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Công trình Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Chia được triển khai xây dựng từ tháng 3-2026; đến nay, các hạng mục cơ bản đã hoàn thành.

Cán bộ, chiến sĩ và người lao động Đoàn KT-QP 74 tích cực hỗ trợ hoàn thiện khuôn viên, cảnh quan Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Chia. Ảnh: Thanh Tịnh

Cùng với hỗ trợ thi công, Phòng Chính trị Đoàn KT-QP 74 còn phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Chia khảo sát, thống nhất vị trí xây dựng công trình lưu niệm và chuẩn bị các nội dung phục vụ lễ kết nghĩa giữa Phòng Chính trị Đoàn KT-QP 74 với nhà trường.

Hoạt động góp phần lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống của Đoàn KT-QP 74 và Binh đoàn 15 anh hùng; đồng thời tăng cường tình đoàn kết quân - dân, góp phần chăm lo sự nghiệp giáo dục trên địa bàn biên giới.