Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Trường Đại học Quy Nhơn trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ cho 126 học viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ HOÀNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 27-9, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2026 cho 126 học viên cao học.

Đợt trao bằng lần này dành cho các học viên cao học thuộc các khóa: 25AB, 26AB và 27A, đã hoàn thành chương trình đào tạo và được công nhận tốt nghiệp trong các đợt xét từ tháng 4 đến tháng 9-2026.

vlcsnap-2026-09-27-09h49m54s335-1.jpg
Quang cảnh lễ trao bằng thạc sĩ cho học viên. Ảnh: Nhật Trường

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Đoàn Đức Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn chúc mừng các tân thạc sĩ, đồng thời biểu dương tinh thần nỗ lực vượt khó và ý thức học tập, nghiên cứu nghiêm túc của các học viên. Lãnh đạo Nhà trường tin tưởng các tân thạc sĩ sẽ tiếp tục vận dụng hiệu quả tri thức đã được trang bị, phát huy năng lực chuyên môn để đóng góp tích cực cho sự phát triển của các cơ quan, đơn vị và cộng đồng.

Dịp này, Nhà trường vinh danh và khen thưởng các học viên đạt thành tích xuất sắc trong khóa học.

vlcsnap-2026-09-27-09h45m53s150-1.jpg
Trường ĐH Quy Nhơn trao giấy khen cho các học viên cao học tốt nghiệp với thành tích học tập xuất sắc. Ảnh: Nhật Trường

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Trường Đại học Quy Nhơn đã trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ cho gần 300 học viên, góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho các đơn vị, địa phương.

Năm học này, nhà trường tiếp tục mở rộng quy mô với 24 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và 5 ngành trình độ tiến sĩ, chú trọng gắn kết chương trình đào tạo với thực tiễn và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng đào tạo.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao năng lực ứng dụng khoa học, công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo viên

Nâng cao năng lực ứng dụng khoa học, công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo viên

Tin tức

(GLO)- Chiều 25-9, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Gia Lai phối hợp cùng UBND xã Đak Pơ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số cho 130 cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã.

Bạo lực xảy ra trong giờ nghỉ trưa: Khoảng trống giám sát học sinh bán trú nằm ở đâu?

Bạo lực xảy ra trong giờ nghỉ trưa: Khoảng trống giám sát học sinh bán trú nằm ở đâu?

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Giờ nghỉ trưa ở trường bán trú tưởng là thời gian để học sinh nghỉ ngơi nhưng cũng có thể trở thành “khoảng trống” trong giám sát. Vụ nam sinh lớp 9 đánh học sinh lớp 7 ở Lào Cai đặt ra câu hỏi về cách nhà trường quản lý học sinh ngoài giờ lên lớp.

544 cơ sở giáo dục thí điểm mô hình phát triển năng lực sáng tạo, tư duy phản biện và hội nhập quốc tế

544 cơ sở giáo dục thí điểm mô hình phát triển năng lực sáng tạo, tư duy phản biện và hội nhập quốc tế

Tin tức

(GLO)- Bộ GD&ĐT sẽ triển khai thí điểm mô hình trường học phát triển năng lực sáng tạo, tư duy phản biện và hội nhập quốc tế tại 544 cơ sở giáo dục trên toàn quốc, hướng tới đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, quản trị nhà trường và phát triển toàn diện năng lực người học.

Trường đạt chuẩn quốc gia: Không chỉ nhìn qua hồ sơ

Trường đạt chuẩn quốc gia: Không chỉ nhìn qua hồ sơ

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đang chuyển mạnh từ cách tiếp cận dựa vào hồ sơ, minh chứng tại 1 thời điểm sang đánh giá quá trình, dữ liệu và kết quả giáo dục thực tế. Đây là tinh thần đáng chú ý của Thông tư số 57/2026/TT-BGDĐT được Bộ GD&ĐT triển khai trong năm học 2026-2027.

Thư viện Pleiku đưa sách đến hơn 500 học sinh xã Kông Chro

Thư viện Pleiku đưa sách đến hơn 500 học sinh xã Kông Chro

Giáo dục

(GLO)- Nhằm tạo điều kiện để học sinh tiếp cận sách, tri thức và công nghệ thông tin, trong 2 ngày 22 và 23-9, Thư viện Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Kông Chro tổ chức chương trình “Luân chuyển tài nguyên thông tin” tại xã Kông Chro.

Gần 35.000 học sinh Gia Lai chưa có SGK, ngành Giáo dục tìm cách tháo gỡ

Gần 35.000 học sinh Gia Lai chưa có SGK, ngành Giáo dục tìm cách tháo gỡ

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Trước tình trạng thiếu sách giáo khoa (SGK) đang diễn ra, ngành GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã có nhiều giải pháp để khắc phục. Trong khi chờ nguồn cung ổn định, học sinh được hướng dẫn dùng sách trong thư viện, sách cũ hoặc SGK điện tử miễn phí do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cung cấp.

null