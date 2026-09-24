Trường đạt chuẩn quốc gia: Không chỉ nhìn qua hồ sơ

(GLO)- Việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đang chuyển mạnh từ cách tiếp cận dựa vào hồ sơ, minh chứng tại 1 thời điểm sang đánh giá quá trình, dữ liệu và kết quả giáo dục thực tế. Đây là tinh thần đáng chú ý của Thông tư số 57/2026/TT-BGDĐT được Bộ GD&ĐT triển khai trong năm học 2026-2027.

Ngày 23-9-2026, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai Thông tư số 57/2026/TT-BGDĐT (Thông tư 57) về bảo đảm chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và công nhận đạt chuẩn quốc gia. Hội nghị có 15.080 đại biểu tham dự tại các điểm cầu trên toàn quốc.

Các cơ sở giáo dục được công nhận đạt chuẩn quốc gia phải căn cứ vào kết quả tự đánh giá, dữ liệu phục vụ theo dõi và cải tiến chất lượng, cùng điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục. Ảnh: N.U

Theo Cục Quản lý chất lượng, điểm mới quan trọng của Thông tư 57 là chuyển từ đánh giá chất lượng theo từng thời điểm sang bảo đảm chất lượng thường xuyên; từ chú trọng hồ sơ sang chú trọng quá trình và kết quả; từ kiểm tra để xác nhận sang quản trị để cải tiến chất lượng liên tục.

Việc triển khai quy định mới không nhằm tạo thêm một hệ thống hồ sơ riêng cho nhà trường mà hướng tới sử dụng hiệu quả dữ liệu quản lý, hồ sơ điện tử và kết quả hoạt động đã có.

Theo quy định mới, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia là hoạt động quản lý nhà nước, được thực hiện trên cơ sở kết quả hoạt động giáo dục và dữ liệu bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục.

Kết quả bảo đảm chất lượng là một trong những căn cứ tham chiếu trong quá trình thẩm định. Do đó, hồ sơ và minh chứng vẫn có vai trò, nhưng không phải là mục tiêu tự thân; điều quan trọng là phải phản ánh đúng quá trình tổ chức thực hiện và chất lượng giáo dục của nhà trường.

Hệ thống tiêu chí cũng được tinh gọn, tập trung vào những nội dung cốt lõi như quản trị nhà trường; phát triển đội ngũ; thực hiện chương trình, đổi mới phương pháp giáo dục và phát triển người học; điều kiện giáo dục, môi trường an toàn và phối hợp xã hội.

Các mức được sử dụng để theo dõi sự phát triển chất lượng theo thời gian, giúp nhà trường nhận diện điểm mạnh, hạn chế và xác định những nội dung cần ưu tiên cải tiến.

Đáng chú ý, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2026-2027 yêu cầu việc xem xét các cơ sở giáo dục được công nhận đạt chuẩn quốc gia phải căn cứ vào kết quả tự đánh giá, dữ liệu phục vụ theo dõi và cải tiến chất lượng, cùng điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm quản lý, tổ chức tự đánh giá, xây dựng và thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng, cũng như tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh không để việc thẩm định, công nhận đạt chuẩn quốc gia chạy theo số lượng, hình thức hoặc tách rời với chất lượng giáo dục thực tế. Kết quả bảo đảm chất lượng phải được sử dụng để nhận diện điểm mạnh, hạn chế, xác định ưu tiên cải tiến và phục vụ quản lý, phân bổ nguồn lực.