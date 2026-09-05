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"Khoảng trống" hỗ trợ bữa ăn cho học sinh nhà ở xa trường

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NHÃ UYÊN (theo TPO, Vietnamnet)

(GLO)- Vụ việc hiệu trưởng Trường THCS Võ Nguyên Giáp (xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên) kêu gọi hỗ trợ gạo, gas để tổ chức bữa ăn cho học sinh nhà xa trường đang đặt ra vấn đề về những học sinh phải ở lại trường nhưng chưa thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Điện Biên gửi Thủ tướng Chính phủ, việc Hiệu trưởng Trường THCS Võ Nguyên Giáp kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ gạo, gas phục vụ bữa ăn cho học sinh là có thật.

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Bữa ăn bán trú của học sinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp. Ảnh: NTCC/TPO

Nhà trường có 309 học sinh ở cách trường từ 7-15 km. Do khoảng cách xa, địa hình và điều kiện giao thông khó khăn, một số em gặp khó khăn khi đi về trong ngày và có nhu cầu ở lại trường để tiếp tục học tập.

Trước đó, từ năm 2021 đến tháng 5-2026, nhà trường nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và các chương trình thiện nguyện để tổ chức bữa ăn cho học sinh nhà xa trường. Tuy nhiên, khi nguồn hỗ trợ này không còn, nhà trường phải tìm kiếm nguồn lực khác để duy trì bữa ăn cho các em.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Điện Biên, năm học 2026-2027, Trường THCS Võ Nguyên Giáp có 1.257 học sinh, trong đó chỉ 11 em thuộc diện được hưởng chính sách theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP. Các học sinh thuộc diện chính sách được chi trả đầy đủ, kịp thời.

Như vậy, vẫn còn một số học sinh nhà xa trường, gặp khó khăn trong việc đi lại và có nhu cầu ở lại trường nhưng không thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ. Đây là vấn đề được tỉnh Điện Biên nhận diện trong quá trình rà soát vụ việc.

UBND tỉnh Điện Biên cho rằng, việc nhà trường vận động các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ bữa ăn cho học sinh là phù hợp quy định. Tuy nhiên, việc tiếp nhận và sử dụng các khoản hỗ trợ phải bảo đảm đúng mục đích, công khai, minh bạch.

Tỉnh cũng cho biết sẽ tiếp tục rà soát những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa thuộc diện hưởng chính sách để có giải pháp hỗ trợ phù hợp; trong đó ưu tiên học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nhà xa trường, đi lại khó khăn.

Từ vụ việc trên, Điện Biên kiến nghị nghiên cứu chính sách hỗ trợ học sinh bán trú theo hướng tính đến nơi cư trú, khoảng cách từ nhà đến trường, điều kiện giao thông, địa hình và hoàn cảnh thực tế của học sinh.

Đây cũng là vấn đề được đặt ra trong việc hoàn thiện chính sách hỗ trợ học sinh vùng khó khăn, nhằm hạn chế tình trạng học sinh phải tự xoay xở bữa ăn khi phải ở lại trường do nhà xa, đường sá đi lại khó khăn nhưng chưa thuộc diện được hưởng chính sách.

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