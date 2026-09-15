Chủ động bảo vệ sức khỏe học sinh từ đầu năm học

(GLO)- Trước những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh, ngành y tế và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tăng cường phối hợp phòng - chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm và củng cố y tế trường học.

Công tác chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng được chú trọng, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh.

Tăng cường phối hợp, phòng ngừa nguy cơ

Theo Sở Y tế, từ đầu năm 2026 đến ngày 10-9, toàn tỉnh ghi nhận hơn 6.000 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), tăng gần 4.000 ca so với cùng kỳ năm 2025, trong đó có 1 trường hợp tử vong; đồng thời ghi nhận 328 ổ dịch. Bên cạnh đó, có 1.287 ca mắc tay chân miệng, tăng 752 ca so với cùng kỳ năm trước.

Trước tình hình đó, ngành y tế khuyến cáo các nhà trường, phụ huynh và học sinh tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy; đồng thời theo dõi sức khỏe học sinh, kịp thời đưa trẻ đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh.

Tại các trường mầm non, trẻ được hướng dẫn phòng bệnh từ việc giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay sạch. Ảnh: N.N

Ông Đinh Hà Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế - nhấn mạnh: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, công tác y tế trường học cần được triển khai chủ động, từ sớm, từ cơ sở.

Sở Y tế đã đề nghị các trung tâm y tế trực thuộc phối hợp với UBND các xã, phường, trạm y tế và các cơ sở giáo dục kiểm tra, rà soát hệ thống cấp nước sạch, công trình vệ sinh tại trường học; bảo đảm học sinh được học tập trong môi trường có đủ nước sạch, nhà vệ sinh đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế.

Cùng với đó, ngành y tế yêu cầu tăng cường hướng dẫn chuyên môn cho các nhà trường trong công tác phun hóa chất diệt muỗi, khử khuẩn môi trường; kiểm tra hồ sơ tiêm chủng của học sinh đầu cấp để xây dựng kế hoạch tiêm bù, tiêm vét.

Các trạm y tế được giao phối hợp với nhà trường rà soát hoạt động của phòng y tế học đường, cơ số thuốc thiết yếu, trang thiết bị sơ cấp cứu ban đầu; kiểm tra điều kiện vệ sinh lớp học, hệ thống thu gom rác thải, chiếu sáng và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh.

Đặc biệt, các địa phương được yêu cầu tăng cường giám sát an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú, căng tin trường học và các hàng quán xung quanh cổng trường; kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, các trường học sẽ phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử; phòng - chống ma túy, bạo lực học đường và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe tâm thần cho học sinh.

Chú trọng từng khâu trong trường học

Tại Trường Tiểu học Kim Đồng (phường Quy Nhơn Nam) - nơi có 2.083 học sinh tại 2 cơ sở, công tác phòng - chống dịch bệnh được triển khai từ trước thời điểm tựu trường.

Cô Đỗ Thị Thu Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng - cho biết: “Nhà trường xác định phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm môi trường học tập an toàn cho học sinh. Trong đó, nhà trường đặc biệt chú trọng phối hợp với gia đình và cơ sở y tế để phát hiện sớm các nguy cơ, ngăn chặn dịch bệnh lây lan”.

Nhà trường đã sửa chữa hệ thống nhà vệ sinh, vòi nước, bồn rửa tay; bố trí đầy đủ xà phòng sát khuẩn và các thùng chứa rác trong khuôn viên. Trước ngày đón học sinh trở lại trường, giáo viên và nhân viên đồng loạt tổng vệ sinh môi trường, xử lý rác tồn đọng; thuê đơn vị chuyên môn phun thuốc diệt muỗi nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Những ngày đầu năm học, giáo viên dành thời gian hướng dẫn học sinh thực hiện vệ sinh cá nhân đúng cách, rửa tay thường xuyên và giữ gìn môi trường lớp học sạch sẽ.

Theo chị Nguyễn Thị Hồng Điệp - nhân viên y tế Trường Tiểu học Kim Đồng, trước năm học mới, đội ngũ phụ trách y tế học đường đã được tập huấn chuyên môn. Nhà trường cũng chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư và trang thiết bị chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định.

Tại Trường Mầm non Hoa Lư (phường Quy Nhơn) - nơi có gần 200 trẻ đang theo học, công tác vệ sinh phòng bệnh cũng được thực hiện thường xuyên. Ban Giám hiệu yêu cầu giáo viên vệ sinh lớp học, đồ dùng, đồ chơi ít nhất 3 lần mỗi tuần. Mỗi trẻ được bố trí khăn mặt, ly uống nước và các vật dụng cá nhân riêng nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo.

Giáo viên Trường Mầm non Hoa Lư (phường Quy Nhơn) thường xuyên vệ sinh đồ dùng, đồ chơi, bảo đảm an toàn sức khỏe cho trẻ. Ảnh: M.N

Trong sinh hoạt hằng ngày, giáo viên hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và sau giờ vui chơi. Các kỹ năng vệ sinh cá nhân được lồng ghép vào bài hát, trò chơi để trẻ dễ tiếp thu và hình thành thói quen.

Nhà trường duy trì khử khuẩn định kỳ theo hướng dẫn của ngành y tế, đồng thời phối hợp với cơ quan chuyên môn triển khai các biện pháp phòng dịch khi cần thiết. Trẻ được khám sức khỏe định kỳ 2 lần mỗi năm; những biểu hiện bất thường về sức khỏe được theo dõi và thông báo kịp thời cho phụ huynh.

Theo cô Lê Thị Tây Thi - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Lư, nhà trường thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh theo dõi sức khỏe của trẻ tại nhà; khi trẻ có dấu hiệu nghi mắc bệnh, phụ huynh cần thông báo sớm cho nhà trường để phối hợp xử lý, hạn chế lây lan trong cộng đồng.