11 xã, phường phía Tây Gia Lai có nguy cơ gia tăng dịch sốt xuất huyết

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết, Sở Y tế tỉnh Gia Lai dự báo 11 xã, phường có nguy cơ gia tăng và có thể là khu vực trọng điểm của dịch bệnh, gồm: Chư Păh, Đak Đoa, Biển Hồ, Ia Nan, Thống Nhất, An Phú, Ia Boòng, Pleiku, Đức Cơ, Chư Sê, Ia Dơk.

Theo Sở Y tế Gia Lai, tuần qua, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 312 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), không ghi nhận ca tử vong. So với tuần trước, giảm 109 ca. Tích lũy từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 5.680 ca mắc, 1 ca tử vong do SXH.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân thường xuyên diệt lăng quăng/bọ gậy và thực hiện các biện pháp phòng muỗi đốt. Ảnh: Như Nguyện

So với cùng kỳ năm 2025, số ca mắc SXH tăng 3.782 ca và 1 ca tử vong. Mặc dù số ca mắc trong tuần qua giảm nhưng nguy cơ dịch SXH vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Nguyên nhân do thời tiết trên địa bàn tỉnh đang là mùa mưa, là điều kiện thuận lợi cho sự sinh sôi và phát triển của véc tơ truyền bệnh, gia tăng và phát triển của dịch bệnh SXH.

Sở Y tế đề nghị UBND các xã, phường, Trạm Y tế, ban, ngành, đoàn thể địa phương triển khai truyền thông, vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy kết hợp phun hóa chất diệt muỗi truyền bệnh.

Đồng thời, ngành Y tế khuyến cáo người dân thường xuyên diệt lăng quăng/bọ gậy và thực hiện các biện pháp phòng muỗi đốt. Khi có các triệu chứng bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.