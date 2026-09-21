Đề xuất BHYT chi 350.000 đồng mỗi năm khám sức khỏe: Người dân được khám những gì?

(GLO)- Theo đề xuất của Bộ Y tế, người trên 18 tuổi được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán tối đa 350.000 đồng cho một lần khám mỗi năm, với các nội dung từ khám lâm sàng, xét nghiệm máu, nước tiểu đến siêu âm và X-quang.

Theo dự thảo Thông tư quy định thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ từ Quỹ BHYT của Bộ Y tế, người trên 18 tuổi được đề xuất thanh toán tối đa 350.000 đồng/người/lần/năm cho khám sức khỏe định kỳ. Mức này bao gồm tiền công khám, các dịch vụ kỹ thuật và cập nhật, quản lý thông tin sức khỏe.

Các bác sĩ Trung tâm Y tế Đức Cơ triển khai khám sức khỏe cho người dân tại xã Ia Nan. Ảnh: Như Nguyện

Danh mục dịch vụ kỹ thuật được đề xuất gồm nhiều nội dung nhằm đánh giá tổng quát sức khỏe. Trong đó có khám lâm sàng với mức thanh toán tối đa 105.200 đồng; xét nghiệm công thức máu 51.700 đồng; đường máu và creatinin mỗi loại tối đa 23.300 đồng.

Nhóm xét nghiệm mỡ máu gồm triglyceride, cholesterol toàn phần và HDL-cholesterol, mỗi loại tối đa 29.100 đồng. Hai xét nghiệm men gan ASAT (GOT) và ALAT (GPT) có mức thanh toán tối đa 23.300 đồng/xét nghiệm.

Ngoài ra, danh mục còn có tổng phân tích nước tiểu tối đa 29.700 đồng; siêu âm ổ bụng tối đa 61.000 đồng; X-quang ngực thẳng tối đa 59.800 đồng và acid uric tối đa 23.300 đồng. Việc chỉ định các dịch vụ được thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn và tình trạng sức khỏe của từng người.

Bác sĩ sẽ căn cứ tình trạng thực tế để chỉ định các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phù hợp. Trường hợp người dân đã thực hiện một số dịch vụ cận lâm sàng trong vòng 3 tháng trước khi khám và kết quả đã được tích hợp, tra cứu trên hệ thống dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bác sĩ có thể sử dụng kết quả này nếu phù hợp, thay vì chỉ định lại.

Dự thảo cũng đề xuất mức thanh toán đối với trẻ em: 250.000 đồng/người/lần/năm đối với người từ 6 đến 18 tuổi; 200.000 đồng/người/lần/năm đối với trẻ dưới 6 tuổi.

Mỗi người tham gia BHYT được đề xuất Quỹ thanh toán tối đa một lần khám sức khỏe định kỳ trong một năm. Nếu phát hiện vấn đề sức khỏe và được chỉ định điều trị, chi phí khám, chữa bệnh tiếp theo được thanh toán theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT.

Theo Bộ Y tế, việc xây dựng chính sách nhằm tăng cường khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và quản lý sức khỏe người dân.