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Hơn 5.700 người dân xã biên giới Ia Dom được khám sức khỏe định kỳ

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Từ ngày 4 đến 28-9, UBND xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Y tế Đức Cơ triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí và lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân trên địa bàn.

Dự kiến, hơn 5.700 người dân xã biên giới Ia Dom sẽ được khám sức khỏe miễn phí trong đợt này.

Theo đó, người dân được đội ngũ y, bác sĩ của Trung tâm Y tế Đức Cơ và Trạm Y tế xã trực tiếp khám lâm sàng, gồm đo huyết áp, mạch, nhiệt độ, khám nội tổng quát, ngoại khoa, mắt, tai-mũi-họng, răng hàm-mặt và khám phụ khoa đối với nữ giới.

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Dự kiến có hơn 5.700 người dân xã biên giới Ia Dom được khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, những người từ 18 tuổi trở lên thuộc diện chỉ định hoặc nghi ngờ mắc bệnh lý sẽ được hỗ trợ thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng như công thức máu, đường huyết, chức năng thận (Urê, Creatinin), men gan (GOT, GPT) và xét nghiệm nước tiểu nhằm sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm và các nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn.

Sau khi thăm khám, người dân được tư vấn về chế độ dinh dưỡng, lối sống lành mạnh, được hướng dẫn theo dõi sức khỏe và chuyển tuyến điều trị đối với các trường hợp phát hiện dấu hiệu bệnh lý cần can thiệp chuyên sâu. Kết quả khám sức khỏe và xét nghiệm sẽ được cập nhật, tích hợp vào sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Việc xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử không chỉ giúp người dân thuận tiện theo dõi tình trạng sức khỏe, tiền sử bệnh tật mà còn hỗ trợ ngành Y tế quản lý dữ liệu sức khỏe cộng đồng hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở.

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