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Gia Lai đẩy mạnh khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Ngày 20-8-2026, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 10807/UBND-KGVX về việc tổ chức triển khai thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, Bảo hiểm xã hội tỉnh và UBND các xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện, bảo đảm thống nhất, đúng quy định và tiến độ đề ra.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường chủ trì tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn theo khoản 5 Điều 74 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP. Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, kết quả thực hiện.

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Các bác sĩ Trung tâm Y tế Đức Cơ triển khai khám sức khỏe cho người dân tại xã Ia Nan. Ảnh: Như Nguyện

Các địa phương có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phù hợp với từng nhóm đối tượng, lộ trình, điều kiện thực tế và yêu cầu về tiến độ. Đối với 12 xã thuộc kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 4-6-2026 của UBND tỉnh, tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã ban hành; 123 xã, phường còn lại khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo quy định…

UBND tỉnh giao Sở Y tế hướng dẫn chuyên môn, theo dõi, tổng hợp việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí trên địa bàn; kịp thời triển khai các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế. Sở Y tế có trách nhiệm rà soát, cung cấp danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện; chỉ đạo các cơ sở thuộc thẩm quyền phối hợp với UBND cấp xã; kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đôn đốc tiến độ, tổng hợp kết quả và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Y tế theo quy định.

Sở Y tế tiếp tục theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tham gia thực hiện có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã tổ chức khám theo kế hoạch, bảo đảm nhân lực, thiết bị, thuốc, vật tư, hóa chất và các điều kiện cần thiết; thực hiện khám đúng đối tượng, nội dung và phạm vi chuyên môn; tư vấn, chuyển người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi cần thiết. Đồng thời, các cơ sở chịu trách nhiệm về chất lượng chuyên môn, kết quả khám, cập nhật, liên thông dữ liệu và hồ sơ thanh toán, quyết toán theo quy định.

Tùy theo chức năng nhiệm vụ, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo; các đơn vị, chủ sử dụng lao động và các ngành… tổ chức triển khai các công việc liên quan đảm bảo thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người dân theo đúng quy định.

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