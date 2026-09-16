Mỗi ngày 1 ly nước cam: Phát hiện điều bất ngờ

Một ly nước cam nguyên chất mỗi ngày, kết hợp chế độ ăn giàu rau củ và trái cây, có thể mang lại lợi ích đáng chú ý cho sức khỏe tinh thần, theo nghiên cứu mới.

Nhiều người uống nước cam mỗi ngày để bổ sung vitamin C, hỗ trợ sức khỏe miễn dịch, tim mạch, đường ruột và cung cấp năng lượng.

Giờ đây, nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học British Journal of Nutrition phát hiện thêm 1 lợi ích tiềm năng của loại đồ uống này đối với sức khỏe tinh thần.

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Liverpool và Đại học Newcastle (Anh) thực hiện, với 42 người từ 18 - 65 tuổi có chế độ ăn ít rau củ và trái cây tham gia.

Nghiên cứu mới phát hiện thêm 1 lợi ích tiềm năng của nước cam với sức khỏe tinh thần Ảnh: P.H tạo từ AI

Những người tham gia được chia thành 3 nhóm:

Nhóm 1: Duy trì chế độ ăn như bình thường.

Nhóm 2: Tăng cường ăn 5 khẩu phần rau củ và trái cây mỗi ngày.

Nhóm 3: Cũng bổ sung 5 khẩu phần rau củ và trái cây mỗi ngày, trong đó 1 khẩu phần trái cây là 150 ml nước cam nguyên chất hoặc nước ép, sinh tố của loại trái cây khác.

Nước cam có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tinh thần

Sau 4 tuần theo dõi, các nhà nghiên cứu nhận thấy cả nhóm 2 và nhóm 3 đều có sự cải thiện về các triệu chứng trầm cảm.

Đáng chú ý, nhóm bổ sung nước cam hoặc sinh tố trái cây ghi nhận sự cải thiện nổi bật hơn về sức khỏe tinh thần, với các triệu chứng trầm cảm giảm rõ rệt, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Kết quả này gợi ý rằng không chỉ việc tăng lượng rau củ và trái cây trong chế độ ăn mà việc lựa chọn một số loại trái cây dưới dạng nước ép nguyên chất cũng có thể có liên quan đến sức khỏe tinh thần.

Tuy nhiên, nghiên cứu có quy mô nhỏ và thời gian theo dõi ngắn, do đó cần thêm nghiên cứu để xác định rõ mức độ và cơ chế tác động.

Flavonoid trong nước cam có thể đóng vai trò gì?

Các chuyên gia giải thích nước cam chứa hàm lượng flavonoid dồi dào. Đây là nhóm hợp chất thực vật được cơ thể chuyển hóa, trong đó có quá trình diễn ra tại đường ruột.

Các hợp chất này có thể thúc đẩy hoạt động của những vi khuẩn có lợi trong đường ruột, ảnh hưởng đến quá trình dẫn truyền thần kinh và các tín hiệu giữa đường ruột với não bộ, từ đó có khả năng tác động đến tâm trạng.

Bên cạnh đó, nước cam giàu vitamin C. Dưỡng chất này cần thiết cho nhiều chức năng của cơ thể, trong khi cam cũng cung cấp folate.

Folate tham gia vào nhiều quá trình chuyển hóa quan trọng, trong đó có quá trình tạo các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin và dopamine - những chất có liên quan đến tâm trạng và chức năng não bộ.

150 ml nước cam mỗi ngày có đủ?

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng việc bổ sung một khẩu phần nhỏ, khoảng 150 ml nước cam hoặc nước ép nguyên chất mỗi ngày, kết hợp với chế độ ăn giàu thực vật, có thể giúp tăng cường lượng dưỡng chất đưa vào cơ thể, đồng thời liên quan đến việc giảm điểm số trầm cảm và cải thiện sức khỏe tinh thần.

Dù vậy, nước cam không phải là phương pháp điều trị trầm cảm. Người đang có triệu chứng trầm cảm kéo dài hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt cần được bác sĩ, chuyên gia sức khỏe tâm thần đánh giá và tư vấn phù hợp.

Khi lựa chọn nước cam, nên ưu tiên nước cam nguyên chất, không thêm đường và kiểm soát khẩu phần để tránh nạp quá nhiều đường tự nhiên cùng lúc.

Theo Thiên Lan (TNO)