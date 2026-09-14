Khoai tây hay bí đỏ: Loại nào tốt hơn cho người tiểu đường?

Người mắc tiểu đường thường được khuyên nên kiểm soát lượng tinh bột. Nguyên nhân là do ăn nhiều tinh bột dễ gây tăng đường huyết. Khoai tây và bí đỏ đều là những món quen thuộc và có tác động khác nhau đến đường huyết.

Bí đỏ ít tinh bột hơn

Khi so sánh cùng khối lượng, bí đỏ có lượng tinh bột thấp hơn khoai tây. Đây là điểm đáng chú ý với người tiểu đường, đặc biệt là những người cần kiểm soát lượng tinh bột trong từng bữa ăn, theo Healthline (Mỹ).

Khoai tây và bí đỏ đều là những loại thực vật quen thuộc và bổ dưỡng. Ảnh minh hoạ: N.Quý tạo từ ChatGPT

Bí đỏ cũng cung cấp beta-carotene, dưỡng chất mà cơ thể sẽ chuyển đổi thành vitamin A. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng ăn bí đỏ có thể trực tiếp làm giảm đường huyết hoặc thay thế thuốc điều trị tiểu đường. Bí đỏ chỉ nên được xem là một món ăn lành mạnh trong chế độ ăn của người tiểu đường.

Khoai tây nhiều tinh bột hơn

Khoai tây thường được chú ý nhiều hơn trong chế độ ăn của người tiểu đường vì có hàm lượng tinh bột và chỉ số đường huyết (GI) tương đối cao. Cụ thể, khoai tây luộc có GI khoảng 78, trong khi bí đỏ luộc chỉ khoảng 64. Tuy nhiên, những con số này không cố định cho mọi loại khoai tây và bí đỏ. GI có thể thay đổi tùy giống, độ chín, cách nấu và nhiều yếu tố khác.

Một nghiên cứu được công bố trên chuyên san European Journal of Clinical Nutrition cũng cho thấy chỉ số đường huyết của khoai tây có thể thay đổi đáng kể tùy giống vào phương pháp chế biến. Trong nghiên cứu, chỉ số đường huyết của các món khoai tây được thử nghiệm dao động từ 65 đến 101.

Tuy nhiên điều này không có nghĩa là người tiểu đường phải kiêng hoàn toàn khoai tây. Điều quan trọng là ăn với lượng vừa phải.

Người tiểu đường nên chọn khoai tây hay bí đỏ?

Nếu chỉ xét lượng tinh bột và calo, bí đỏ thường có lợi thế hơn khoai tây. Bí đỏ nấu chín chứa ít tinh bột hơn, giúp tăng lượng rau củ trong chế độ ăn mà không khiến hấp thu quá nhiều calo.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa khoai tây là thực phẩm xấu đối với người tiểu đường. Họ vẫn có thể ăn khoai tây nhưng cần chú ý cách chế biến. Hãy ưu tiên các cách chế biến đơn giản như luộc hoặc hấp, đồng thời hạn chế khoai tây chiên và những cách chế biến nhiều dầu mỡ, theo Healthline.

Theo Ngọc Quý (TNO)