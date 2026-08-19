Chuối hay việt quất: Quả nào giúp nạp năng lượng tốt hơn?

Chuối và việt quất đều cung cấp carbohydrate cùng nhiều dưỡng chất có lợi. Tuy nhiên, khi cần nhanh chóng bổ sung năng lượng, chuối có thể nhỉnh hơn nhờ hàm lượng carbohydrate cao và dễ hấp thu hơn.

Việt quất ảnh hưởng đến mức năng lượng như thế nào?

Việt quất được yêu thích nhờ vị ngọt mọng, dễ ăn đồng thời chứa nhiều dưỡng chất dù có kích thước nhỏ. Một chén việt quất tươi cung cấp khoảng 22 gram carbohydrate, 14 gram đường tự nhiên và 4 gram chất xơ. Bên cạnh đó, màu xanh tím đặc trưng của loại quả này đến từ anthocyanin - nhóm hợp chất thực vật có lợi, theo Eatingwell.

“Việt quất giàu anthocyanin, một chất chống oxy hóa được biết đến với tác dụng chống viêm, bảo vệ tim mạch và hệ thần kinh, đồng thời hỗ trợ điều hòa đường huyết”, chuyên gia dinh dưỡng Lauren Harris-Pincus (Mỹ) cho biết.

Việt quất giàu anthocyanin với màu xanh tím đặc trưng

Nhờ những dưỡng chất này, việt quất có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe và quá trình chuyển hóa. Tuy nhiên, loại quả này không phải nguồn cung cấp năng lượng nhanh. Vì vậy, trước các bài tập sức bền như chạy bộ hoặc đạp xe, việt quất có thể chưa phải lựa chọn tối ưu để bổ sung năng lượng.

Chuyên gia dinh dưỡng Jenny Finke (Mỹ) cho biết nếu cần nạp nhiên liệu cho buổi tập, lượng carbohydrate trong việt quất có thể không đủ để cung cấp năng lượng nhanh. Hơn nữa, chất xơ còn làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu.

Chuối ảnh hưởng đến mức năng lượng như thế nào?

Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, chuối là loại trái cây tươi được tiêu thụ phổ biến nhất tại nước này. Điều đó không khó hiểu bởi chuối dễ ăn, thuận tiện mang theo và có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng.

“Chuối là lựa chọn tuyệt vời để nạp năng lượng dù ở nhà hay khi di chuyển. Loại quả này cung cấp cả carbohydrate đơn giản và phức hợp, nguồn năng lượng chính của cơ thể”, chuyên gia dinh dưỡng Stacey Woodson (Mỹ) cho đánh giá.

Theo bà Woodson, carbohydrate đơn giản giúp cung cấp năng lượng nhanh, còn chất xơ góp phần duy trì năng lượng lâu hơn. Một quả chuối cung cấp khoảng 26 gram carbohydrate, 18 gram đường tự nhiên và 2 gram chất xơ.

Cả việt quất và chuối đều là các món ăn tốt cho sức khỏe

Khi chuối chín, tinh bột dần chuyển hóa thành các loại đường đơn như glucose, fructose và sucrose. Vì vậy, chuối càng chín càng có khả năng làm đường huyết tăng nhanh hơn. Điều này cũng có nghĩa chuối chín có thể là lựa chọn phù hợp khi cơ thể cần nguồn carbohydrate dễ sử dụng, chẳng hạn trước hoặc trong lúc tập luyện.

Ngoài carbohydrate, chuối còn cung cấp nhiều dưỡng chất hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng. Chuối chứa kali và vitamin B6, 2 dưỡng chất góp phần duy trì hoạt động bình thường của cơ bắp, hệ thần kinh và quá trình chuyển hóa năng lượng.

Việt quất hay chuối giúp tăng năng lượng tốt hơn?

Cả việt quất và chuối đều cung cấp carbohydrate cùng lượng đường tự nhiên, nhờ đó có thể giúp cơ thể lấy lại năng lượng. Tuy nhiên, khi đặt lên bàn cân, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng chuối nhỉnh hơn đôi chút, đặc biệt trong trường hợp cần một nguồn carbohydrate tiện lợi và nhanh chóng.

“Nếu cần tăng năng lượng nhanh, tôi sẽ ưu tiên chuối hơn việt quất vì loại quả này chứa nhiều carbohydrate hơn trong mỗi khẩu phần”, chuyên gia Stacey Woodson cho biết.

Một quả chuối cỡ vừa cung cấp khoảng 27 gram carbohydrate, trong khi một chén việt quất chứa khoảng 22 gram. Chuối cũng có ít chất xơ hơn, vì vậy carbohydrate trong chuối có thể được cơ thể hấp thu và sử dụng nhanh hơn so với việt quất.

Dù không nổi bật ở mọi khía cạnh, việt quất vẫn là loại quả giàu dinh dưỡng với nhiều lợi ích riêng. Vì vậy, tùy nhu cầu và sở thích, mỗi loại quả đều có thể là lựa chọn phù hợp cho một món ăn nhẹ lành mạnh.

Theo Cát Anh (TNO)