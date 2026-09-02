Ăn ớt thường xuyên: Lưu ý quan trọng của bác sĩ

Đối với nhiều người, bữa ăn sẽ mất đi vị ngon nếu thiếu vị cay nồng của trái ớt. Tuy nhiên, ăn ớt thường xuyên có gây hại cho sức khỏe hay không? Sau đây là những lưu ý quan trọng từ bác sĩ.

Tiến sĩ Joel N. Saltzman, bác sĩ chuyên về ung thư đường tiêu hóa tại Trung tâm Ung thư Taussig, Cleveland Clinic (Mỹ), đã dựa trên một phân tích tổng hợp năm 2022 đưa ra những lưu ý quan trọng dành cho người thích ăn ớt, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Nghiên cứu đã phát hiện điều gì?

Phân tích tổng hợp năm 2022 bao gồm 14 nghiên cứu, đã xác định mối liên quan giữa việc tiêu thụ ớt và ung thư đường tiêu hóa. Các nghiên cứu này bao gồm dữ liệu của 11.310 người tham gia, trong đó hơn 5.000 người mắc ung thư đường tiêu hóa.

Bác sĩ vừa đưa ra những lưu ý quan trọng dành cho người thích ăn ớt. Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

Kết quả cho thấy những người ăn nhiều ớt có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao gấp gần 3 lần so với nhóm tiêu thụ ít hơn.

Bác sĩ Saltzman cho biết những người ăn nhiều ớt hơn có tỷ lệ mắc ung thư thực quản cao hơn. Ớt chứa capsaicin, hợp chất tạo nên vị cay nóng bằng cách kích hoạt các thụ thể cảm nhận nhiệt và đau trong khoang miệng.

Chế độ ăn nhiều thực phẩm cay có thể liên tục kích thích các thụ thể ở niêm mạc thực quản. Điều này có thể dẫn đến tình trạng kích ứng mạn tính, gây ra những thay đổi ở tế bào và góp phần vào quá trình phát triển ung thư. Sự khác biệt về khả năng tái tạo và sửa chữa tế bào ở thực quản cũng khiến cơ quan này dễ bị tổn thương hơn một số phần khác của hệ tiêu hóa.

Đừng vội bỏ ớt

Tuy nhiên, bác sĩ Saltzman cũng cho biết vẫn còn quá sớm để khẳng định ăn nhiều ớt thực sự làm tăng nguy cơ ung thư. Có thể tồn tại những yếu tố khác cùng tác động, chẳng hạn như lối sống, điều kiện kinh tế, hút thuốc, tiêu thụ đồ uống có cồn và yếu tố di truyền.

Ngoài ra, các nghiên cứu chưa đưa ra định nghĩa cụ thể về mức nào được xem là “ăn nhiều ớt”, trong khi kết quả nghiên cứu cũng có sự khác biệt giữa các khu vực trên thế giới.

Có thể ăn ở mức độ vừa phải

Mặc dù nghiên cứu cho thấy ăn nhiều ớt trong thời gian dài có thể liên quan đến nguy cơ ung thư thực quản cao hơn, nhưng chưa xác định cụ thể mức nào được xem là “ăn nhiều ớt”, cũng như chưa chứng minh ớt trực tiếp gây ra ung thư. Vì vậy, bạn không nên tiêu thụ ớt quá mức.

Những người mắc các bệnh như thực quản Barrett, thường xuyên sử dụng nhiều đồ uống có cồn hoặc bị trào ngược dạ dày thực quản (GERD) mạn tính nên thận trọng khi ăn ớt, vì đây vốn là những yếu tố nguy cơ của ung thư thực quản.

Tiến sĩ Saltzman cho biết ăn ớt ở mức vừa phải vẫn có thể phù hợp. Ông khuyên nếu xuất hiện các dấu hiệu như khó nuốt, đau dạ dày hoặc đau ngực, nên đi bác sĩ khám.

Đặc biệt, những người có tiền sử thực quản Barrett, uống nhiều bia rượu hoặc mắc GERD mạn tính cần thận trọng hơn với việc tiêu thụ ớt, bởi đây là những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản.

Theo Thiên Lan (TNO)