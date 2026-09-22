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Gia Lai: Ô tô va chạm xe máy trên quốc lộ 19C khiến 1 người tử vong

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Tối 21-9, trên quốc lộ 19C qua địa bàn xã Tuy Phước Tây (tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người đi xe máy tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ 35 phút ngày 21-9, tại Km 2+330 quốc lộ 19C, đoạn qua thôn Ngọc Thạnh, xã Tuy Phước Tây.

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Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 19C. Ảnh: Thanh Trí

Thời điểm trên, ô tô mang biển kiểm soát 77A-039.xx do ông Đỗ Thành V. (SN 1980, trú thôn An Lạc Đông, xã Phù Mỹ) điều khiển chạy hướng Diêu Trì - Vân Canh.

Khi đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 77AG-061.xx do chị Phan Thị H.N. (SN 2008, trú thôn Tú Thủy 1, xã Cửu An) điều khiển chạy hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn khiến chị N. tử vong tại chỗ.

Nhận được thông tin, Công an xã Tuy Phước Tây nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) bảo vệ hiện trường, xác minh thông tin ban đầu.

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy tài xế ô tô có nồng độ cồn trong cơ thể ở mức 0,461 mg/lít khí thở, âm tính với ma túy.

Vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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