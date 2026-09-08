Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak tiếp sức đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak vừa tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” năm 2026 nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027.

Chương trình đã trao tặng học bổng, đồ dùng học tập và các phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh là người dân tộc thiểu số tại các địa bàn nơi công ty đứng chân và khu vực lân cận.

Trong những năm qua, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh điện, Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak luôn quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội, đồng hành cùng chính quyền địa phương và cộng đồng, đặc biệt là trong việc chăm lo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Thành Sơn - Phó Giám đốc Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak (thứ 2 từ trái sang) trao kinh phí hỗ trợ mua đồng phục cho đại diện Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Krong (xã Krong, tỉnh Gia Lai).

Năm học 2026-2027, chương trình “Tiếp sức đến trường” được công ty triển khai tại 10 đơn vị, trường học và địa phương trên địa bàn các xã: Kbang, Krong, Cửu An, Bình Phú, Bình Khê và phường Quy Nhơn Nam.

Tổng kinh phí hỗ trợ là 114 triệu đồng, tập trung vào học bổng, đồ dùng học tập và các phần quà thiết thực, góp phần giúp các em học sinh có thêm điều kiện học tập, tự tin bước vào năm học mới.

Trong đó, các phần hỗ trợ được trao đến học sinh tại điểm trường làng Groi thuộc Trường Tiểu học Lý Tự Trọng; Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm; Trường THPT Lương Thế Vinh; Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Lơ Ku; Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đăk Smar; Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Krong; Trường Tiểu học Đỗ Trạc; học sinh làng kết nghĩa Xà Tang thuộc Trường Tiểu học Bình Phú; Trường THCS và THPT Võ Lai và thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Nam.

Chương trình “Tiếp sức đến trường” được tổ chức trong không khí phấn khởi của ngày khai giảng năm học 2026-2027.

Đây là những địa bàn còn nhiều khó khăn, có đông học sinh là người dân tộc thiểu số. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và trách nhiệm của công ty đối với cộng đồng; đồng thời, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống.

Tại chương trình, đại diện Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak đã gửi lời chúc đến các thầy cô giáo và các em học sinh bước vào năm học mới với nhiều niềm vui, sức khỏe và thành tích tốt trong học tập.

Công ty mong muốn những phần quà được trao sẽ góp phần động viên các em vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường và nuôi dưỡng những ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ.

Những phần quà thiết thực được trao tận tay cho học sinh, góp phần động viên các em vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên trong học tập.

Chương trình “Tiếp sức đến trường” năm 2026 tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak, đồng thời góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa của Tổng Công ty Phát điện 2 trong việc gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh với công tác an sinh xã hội và phát triển cộng đồng bền vững.

Những món quà nhỏ, gửi gắm sự sẻ chia và tình cảm của Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak đến các em học sinh vùng khó khăn.

1 món quà có thể không thay đổi cả 1 chặng đường, nhưng đúng lúc có thể giúp 1 em học sinh thêm niềm tin để tiếp tục đến trường. Đó cũng là ý nghĩa mà chương trình “Tiếp sức đến trường” hướng tới trong mỗi mùa khai giảng.