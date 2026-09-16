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Danh tính 5 người tử vong trong vụ cháy nhà ở Hà Nội

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H.M (theo tienphong, thanhnien, vietnamnet)

(GLO)- Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của 5 người tử vong trong vụ cháy nhà tại số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Theo đó, danh tính của 5 người tử vong trong vụ cháy gồm: Ông H.M.T (SN 1960, chủ nhà) và vợ là bà L.T.K (SN 1961, vợ ông T); H.P.L (SN 2020, cháu nội ông T); ông Đ.M.T (SN 1960) và vợ là bà Đ.T.L (SN 1962).

Ngoài ra, 4 nạn nhân bị thương hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Trong đó, anh H.M.T (SN 1989) bỏng hai tay, khó thở, ngạt khói; chị L.T.T (SN 1994, vợ anh H.M.T) và con nhỏ 6 tuổi bị thương, ảnh hưởng bởi khói.

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Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Ảnh: Tiến Thành/TNO

Qua kiểm tra ban đầu, Sở Y tế Hà Nội cho biết, đây là cơ sở xoa bóp bấm huyệt, không phải là phòng khám y học cổ truyền do Sở Y tế cấp phép, vì phòng khám y học cổ truyền phải có y sĩ, lương y hành nghề y học cổ truyền.

Sau vụ việc, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo Công an thành phố phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả.

Cơ quan chức năng cũng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật.

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