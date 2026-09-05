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Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao 20 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Ngày 4-9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Đội tình nguyện viên xe cứu thương Chữ thập đỏ (SOS 115 Bình Định) đến thăm hỏi và trao 20 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Thiệt (63 tuổi, trú hẻm 87, đường 1 Tháng 5, tổ dân phố 17, phường Quy Nhơn).

Bà Nguyễn Thị Thiệt thuộc diện hộ nghèo, sống đơn thân trong căn nhà tạm bợ. Nhiều năm qua, bà mắc bệnh tai biến, sức khỏe suy giảm, cuộc sống gặp nhiều khó khăn và phụ thuộc vào sự hỗ trợ của cộng đồng.

Theo thông tin từ địa phương, vào sáng 1-9, trong lúc múc nước tại bể chứa phía sau nhà, bà Thiệt bị trượt ngã dẫn đến tử vong. Sự ra đi đột ngột của bà khiến người thân, hàng xóm và những người thường xuyên quan tâm, giúp đỡ bà không khỏi xót xa.

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Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cùng Đội tình nguyện viên xe cứu thương Chữ thập đỏ trao tiền hỗ trợ cho gia đình. Ảnh: Quỳnh Ngân

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình nạn nhân, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cùng Đội tình nguyện viên xe cứu thương Chữ thập đỏ (SOS 115 Bình Định) đã vận động các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ kinh phí mai táng và chia sẻ mất mát với gia đình.

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