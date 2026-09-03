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Hội Chữ thập đỏ Gia Lai kêu gọi đóng góp 800 suất quà tặng trẻ em vùng biên giới, hải đảo

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm "80 ngày hành động vì cộng đồng" và hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phát động chương trình tặng quà cho trẻ em 7 xã vùng biên giới và xã đảo Nhơn Châu.

Theo đó, 7 xã biên giới gồm: Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Dom, Ia O và Ia Chia. Theo thống kê, 7 xã biên giới có trên 52.000 nhân khẩu, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 70%; xã đảo Nhơn Châu có 2.300 nhân khẩu.

Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của 7 xã biên giới và xã đảo Nhơn Châu còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao. Trẻ em đang độ tuổi đi học tại 8 xã này gần 20.000 em. Do gia đình phần lớn thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo… nên các em thiếu đồ dùng cần thiết để phục vụ học tập (quần áo, ba lô, sách vở, đồ dùng học tập…).

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Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai kêu gọi 800 suất quà tặng trẻ em khó khăn vùng biên giới, hải đảo. Ảnh: Như Nguyện

Vì vậy, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm "80 ngày hành động vì cộng đồng", từ ngày 5-9 đến 23-11-2026. Theo đó, Hội kêu gọi ủng hộ tặng 800 suất quà (mỗi suất tối thiểu 800.000 đồng) trao tặng cho 800 trẻ em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật… tại 7 xã biên giới và xã đảo Nhơn Châu, góp phần tiếp sức các em đến trường trong năm học mới.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh mong muốn các tổ chức, cá nhân tích cực ủng hộ, đồng hành giúp các em có điều kiện học tập để mai sau trở thành những công dân có ích cho xã hội.

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