Chung tay đưa SIM chính chủ đến người dân

(GLO)- Với 1.400 thẻ SIM điện thoại chính chủ được Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai hỗ trợ, nhiều người dân ở các làng, khu dân cư còn khó khăn có thêm điều kiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Sự hỗ trợ nhỏ nhưng cho thấy tinh thần trách nhiệm xã hội, sự đồng hành thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp với người dân và địa phương trong quá trình chuyển đổi số.

Doanh nhân đồng hành cùng người dân

Trong đợt cao điểm 40 ngày đêm cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên địa bàn tỉnh (từ ngày 4-8 đến 15-9), với mục tiêu bảo đảm 100% công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đủ điều kiện được cấp căn cước, đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, việc hỗ trợ SIM chính chủ cho người dân được triển khai tại nhiều địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực tế tại cơ sở cho thấy, một trong những trở ngại là không ít người dân chưa có SIM chính chủ, sử dụng SIM không chính chủ hoặc gặp khó khăn trong việc duy trì số điện thoại phục vụ đăng ký, xác thực tài khoản định danh điện tử.

Từ đề nghị phối hợp của Ban Thanh niên Công an tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã vận động cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân chung tay hỗ trợ SIM cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh - nhấn mạnh: Việc đồng hành lần này là một phần việc cụ thể mang ý nghĩa thiết thực. Mỗi chiếc SIM chính chủ được trao đúng người có nhu cầu không chỉ tháo gỡ một khó khăn trước mắt mà còn giúp người dân có thêm điều kiện tiếp cận các tiện ích số, thực hiện thủ tục hành chính và từng bước tham gia vào quá trình chuyển đổi số.

Hội Doanh nhân trẻ tặng SIM điện thoại cho người dân tại trụ sở Công an xã An Nhơn Tây. Ảnh: B.N

Điều đáng ghi nhận là sự hỗ trợ của Hội Doanh nhân trẻ không dừng ở việc trao SIM. Đằng sau mỗi thẻ SIM là sự chung tay của các doanh nghiệp, doanh nhân hội viên với mong muốn góp một phần nguồn lực để người dân, nhất là những người còn khó khăn trong tiếp cận công nghệ, không bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số.

Theo thiếu tá Nguyễn Diệp Hữu Tuấn - Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh, qua rà soát ban đầu, có 9 địa phương (gồm Vĩnh Sơn, Vĩnh Quang, An Nhơn Tây, Đăk Song, Chơ Long, Lơ Pang, Kông Chro, Hoài Nhơn Nam và Phú Thiện) đề nghị hỗ trợ với tổng nhu cầu 5.070 SIM; trong đó có địa bàn đề nghị đến 1.000 SIM.

Lực lượng chức năng phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp phân bổ nguồn hỗ trợ phù hợp, bảo đảm đúng đối tượng, đúng nhu cầu. Trong đó, Hội Doanh nhân trẻ ủng hộ 1.400 SIM.

Thêm một chiếc SIM, thêm một cơ hội

Tại xã Vĩnh Quang, việc hỗ trợ SIM được triển khai đến người dân tại nhiều thôn, làng, khu dân cư. Danh sách người nhận cho thấy đối tượng được hỗ trợ khá đa dạng, trong đó có nhiều người dân ở các địa bàn Định Xuân, Tiên An, Định Nhì, Định Quang, Định Trung, Vĩnh Thuận, Vĩnh Hòa và Định Thái.

Việc đưa SIM đến tận cơ sở giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số giảm bớt một khâu khó khăn, đồng thời tạo thuận lợi để lực lượng chức năng hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Hội Doanh nhân trẻ hướng dẫn người dân xã Vĩnh Sơn sử dụng SIM mới. Ảnh: B.N

Đinh Hnhuốt (ở thôn Tiên An, xã Vĩnh Quang) cho biết: “Trước đây tôi chưa có SIM chính chủ nên việc đăng ký tài khoản định danh điện tử còn khó khăn.

Được Hội Doanh nhân hỗ trợ SIM, cán bộ Công an hướng dẫn tận tình, tôi thấy thuận tiện hơn và sẽ cố gắng sử dụng tài khoản để thực hiện các thủ tục khi cần”.

Thiếu tá Nguyễn Diệp Hữu Tuấn cho biết: “Qua thực tế thực hiện cao điểm, tại một số địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn công dân chưa có SIM chính chủ hoặc gặp khó khăn về thiết bị, điều kiện sử dụng điện thoại. Ban Thanh niên Công an tỉnh đã đề nghị Hội Doanh nhân trẻ tỉnh quan tâm, đồng hành, hỗ trợ nguồn SIM cho người dân có nhu cầu”.

Từ nguồn hỗ trợ này, lực lượng công an phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ đăng ký SIM chính chủ, rà soát những trường hợp thuê bao không chính chủ, thuê bao bị khóa hoặc thay đổi số điện thoại, qua đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Phần việc của lực lượng công an là kết nối, rà soát nhu cầu, tổ chức trao SIM, hướng dẫn và hỗ trợ người dân hoàn thành các thủ tục liên quan. Trong khi đó, nguồn lực xã hội hóa từ Hội Doanh nhân trẻ chính là điểm nhấn của chương trình, thể hiện rõ vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong đồng hành cùng địa phương giải quyết một nhu cầu cụ thể của người dân.

Theo ông Nguyễn Văn Bình, doanh nhân trẻ không chỉ làm kinh tế mà còn có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Hội sẽ tiếp tục kết nối cộng đồng doanh nghiệp, sẵn sàng đồng hành cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong những chương trình an sinh xã hội, chuyển đổi số và các hoạt động vì cộng đồng phù hợp với khả năng, nguồn lực của Hội và doanh nghiệp hội viên.