(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định cấp và tạm cấp kinh phí cho Bảo hiểm xã hội tỉnh để thực hiện các chính sách đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện đối với các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn tỉnh trong năm 2026.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định chuyển tạm cấp thành cấp kinh phí thực hiện chính sách đóng, hỗ trợ đóng BHYT và BHXH tự nguyện trong quý II-2026 với tổng số tiền hơn 502,39 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện chính sách BHYT là 492,43 tỷ đồng và kinh phí hỗ trợ BHXH tự nguyện là 9,97 tỷ đồng.

Cùng với đó, tỉnh tạm cấp kinh phí thực hiện chính sách đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT cho một số đối tượng và hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện trong quý III-2026 với tổng số tiền hơn 543,9 tỷ đồng. Trong đó, nhu cầu kinh phí BHYT là 534,55 tỷ đồng, còn kinh phí hỗ trợ BHXH tự nguyện là 9,36 tỷ đồng.

Như vậy, tổng kinh phí được cấp và tạm cấp để thực hiện các chính sách BHYT, BHXH tự nguyện trong quý II và quý III năm 2026 là hơn 1.046 tỷ đồng.

Gia Lai cấp và tạm cấp hơn 1.046 tỷ đồng thực hiện chính sách BHYT, BHXH tự nguyện. Ảnh: Như Nguyện

Nguồn kinh phí thực hiện được bố trí từ dự toán ngân sách tỉnh năm 2026 đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 12-12-2025.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc BHXH tỉnh tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, BHXH tỉnh chịu trách nhiệm về việc xác nhận danh sách đối tượng đã được cấp thẻ BHYT tương ứng với số lượng và mức đóng theo quy định; thực hiện quyết toán kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHYT, BHXH tự nguyện đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh được yêu cầu thường xuyên rà soát, xây dựng dự toán kinh phí tạm cấp sát với nhu cầu thực tế nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách, tránh lãng phí.

Việc bố trí nguồn kinh phí kịp thời góp phần bảo đảm quyền lợi tham gia BHYT, BHXH tự nguyện của người dân, nhất là các nhóm đối tượng được Nhà nước hỗ trợ mức đóng, qua đó thúc đẩy mục tiêu mở rộng độ bao phủ an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.