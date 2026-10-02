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Phường Hội Phú ra mắt Câu lạc bộ Cồng chiêng, múa xoang làng Ngó

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(GLO)- Chiều 2-10, tại nhà sinh hoạt cộng đồng làng Ngó, UBND phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Cồng chiêng, múa xoang làng Ngó.

Tại buổi lễ, UBND phường Hội Phú công bố Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 23-9-2026 về việc công nhận thành lập Câu lạc bộ Cồng chiêng, múa xoang làng Ngó với 38 thành viên. Ban Chủ nhiệm gồm 3 thành viên: ông Ây ARih làm Trưởng ban Chủ nhiệm mô hình.

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UBND phường Hội Phú trao tặng trang phục truyền thống thổ cẩm và kinh phí hỗ trợ 5 triệu đồng cho Câu lạc bộ. Ảnh: Bá Bính

UBND phường Hội Phú cũng công bố Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ. Theo đó, Câu lạc bộ hoạt động theo nguyên tắc “tự nguyện - tự quản”, tập hợp những người yêu thích, có tâm huyết với văn hóa truyền thống, nhất là cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc và múa xoang của người Jrai.

Câu lạc bộ có nhiệm vụ sưu tầm, bảo tồn, phục dựng, truyền dạy và thực hành các bài chiêng, nhịp chiêng, điệu xoang truyền thống; duy trì sinh hoạt, tập luyện và tham gia biểu diễn phục vụ Nhân dân, du khách. Quy chế khuyến khích Câu lạc bộ duy trì tập luyện thường xuyên, tối thiểu 4 buổi/tháng tùy điều kiện thực tế; chú trọng phát hiện, vận động người có năng khiếu, tâm huyết tham gia và truyền dạy cho thế hệ trẻ.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Vũ Mạnh Định - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hội Phú cho biết, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Việc thành lập Câu lạc bộ góp phần tạo môi trường để cộng đồng cùng gìn giữ, thực hành và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống.

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Các nghệ nhân và thành viên Câu lạc bộ trình diễn cồng chiêng, múa xoang tại buổi lễ. Ảnh: Bá Bính

Ông Vũ Mạnh Định đề nghị Câu lạc bộ duy trì sinh hoạt thường xuyên, phát huy vai trò của nghệ nhân, người lớn tuổi trong truyền dạy; quan tâm thu hút thanh thiếu niên tham gia, thực hiện phương châm người biết truyền cho người chưa biết, người lớn truyền dạy cho lớp trẻ. Qua đó, góp phần để tiếng cồng, tiếng chiêng, những điệu xoang tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng và giới thiệu nét đẹp văn hóa làng Ngó đến với Nhân dân, du khách.

Dịp này, UBND phường Hội Phú trao tặng trang phục truyền thống thổ cẩm và kinh phí hỗ trợ 5 triệu đồng cho Câu lạc bộ; trao 20 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn làng Ngó.

Sau lễ ra mắt, các nghệ nhân và thành viên Câu lạc bộ trình diễn cồng chiêng, múa xoang và giao lưu với đại biểu, bà con Nhân dân.

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