Công an xã Bình Hiệp đưa người đàn ông đi lạc hơn 40 km về với gia đình

(GLO)- Ngày 1-10, Công an xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) cho biết đã kịp thời đưa người đàn ông ở địa phương đi lạc nhà hơn 40 km trở về với gia đình an toàn.

Trước đó, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 30-9, Công an xã Bình Hiệp tiếp nhận tin báo từ bà Phan Thị Ấu (SN 1953, trú xóm 3, thôn Thuận Truyền, xã Bình Hiệp) về việc con trai bà là ông Trần Thanh Bình (SN 1981, trú cùng địa phương) đi lạc nhiều ngày, gia đình tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Công an xã Bình Hiệp đưa ông Bình (người đứng chính giữa) về nhà và tặng quà cho gia đình. Ảnh: Quang Đặng

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã khẩn trương xác minh, triển khai các biện pháp tìm kiếm, đồng thời phát thông báo sự việc, kêu gọi người dân cung cấp thông tin để sớm tìm được nạn nhân.

Nhận định ông Bình bị bệnh tâm thần nên nhiều khả năng đi lạc khỏi địa bàn, đơn vị thông tin đến Công an các địa phương xung quanh để phối hợp tìm kiếm.

Đến khoảng 7 giờ 30 phút ngày 1-10, Công an xã Bình Hiệp nhận được thông tin từ Công an xã Cát Tiến về việc người dân nhìn thấy ông Bình đi lang thang trên địa bàn xã Cát Tiến, nơi cách nhà hơn 40 km.

Sau các bước phối hợp xác minh nhanh, Công an xã Bình Hiệp cử cán bộ sử dụng xe công vụ đến xã Cát Tiến đón Bình. Đến 10 giờ sáng cùng ngày, ông Bình được đơn vị đưa về nhà an toàn để người thân chăm sóc.

Sự việc sau đó được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Nhiều ý kiến bày tỏ ghi nhận tinh thần tận tụy, vì dân phục vụ của lực lượng Công an.