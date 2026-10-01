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Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai làm việc với các trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe

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(GLO)- Ngày 30-9, Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã làm việc với 2 trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe tại xã Phù Mỹ và xã Hòa Hội về các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông liên quan đến ô tô tập lái.

Cụ thể, Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp đã làm việc với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp miền Trung thuộc Công ty Cổ phần đào tạo lái xe miền Trung (tại xã Phù Mỹ) và Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe thuộc Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ (tại xã Hòa Hội).

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Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra công tác sát hạch tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp miền Trung. Ảnh: Hoàng Vũ

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp miền Trung hiện có 120 giáo viên dạy lái xe và 141 ô tô tập lái. Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe thuộc Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ có 208 giáo viên và 205 ô tô tập lái.

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Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm việc với Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe thuộc Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ. Ảnh: Hoàng Vũ

Tại buổi làm việc, Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp đề nghị các trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe tập trung quán triệt giáo viên chấp hành nghiêm các quy định khi dạy lái xe trên đường. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, kỹ năng lái xe và xử lý tình huống bất ngờ cho học viên khi điều khiển phương tiện tập lái lưu thông trên đường trường.

Bên cạnh đó, tiến hành lắp đặt camera giám sát trong cabin xe tập lái nhằm giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hành vi có nguy cơ gây tai nạn giao thông trong suốt quá trình đào tạo, sát hạch lái xe.

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